Garbhaling Nidan Pune Racket: गर्भलिंग निदान रॅकेटचे धागेदोरे आता पुण्यापर्यंत; मशिन पुरवणारा ‘डॉक्टर’ रडारवर, पाळेमुळे खणून काढण्यास सुरुवात

श्रीरामपूर : राहाता तालुक्यातील पिंपरी निर्मळ येथे उघडकीस आलेल्या बेकायदा गर्भलिंग निदान प्रकरणाचा तपास आता पुणे कनेक्शनपर्यंत पोहोचला आहे. या गुन्ह्यात वापरण्यात आलेले मशीन पुरविणाऱ्या दोघांची नावे निष्पन्न झाली असून, त्यातील एक डॉक्टर आहे. दोघेही सध्या पुण्यातील एका अन्य गुन्ह्यात अटकेत असल्याने, या प्रकरणातही त्यांना आरोपी करण्यात आले आहे. लवकरच श्रीरामपूर पोलिस त्यांना ताब्यात घेणार आहेत..Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .या रॅकेटमध्ये आयएमएचे माजी प्रदेशाध्यक्ष डॉ. रवींद्र कुटे यांचा सहभाग स्पष्ट झाल्यानंतर पोलिसांनी त्यांच्यासह दोन एजंटांना जेरबंद केले होते. तपासादरम्यान, पुण्याच्या दोघांनीच हे मशीन पुरविल्याचे समोर आले आहे. त्यांनी आजवर कोणाकोणाला अशी मशीन्स पुरवली, याचा सखोल तपास आता केला जाणार आहे. .दरम्यान, या प्रकरणातील गर्भलिंग चाचणी केलेल्या महिलांची आणि या साखळीतील इतर एजंटांची चौकशी करण्यासाठी पोलिसांची पथके रवाना झाली असून, दोन महिलांचे जबाबही नोंदविण्यात आले आहेत. अनेक एजंटांची नावेही समोर आली असून, लवकरच त्यांच्याही मुसक्या आवळल्या जाणार आहेत, अशी माहिती अपर पोलिस अधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे यांनी दिली..‘सकाळ’नेच उघड केले होते भीषण वास्तवश्रीरामपूर तालुक्यातील गर्भलिंग निदानाची ही काळी बाजू समोर येत असतानाच, ‘सकाळ’ने सर्व प्रथम तालुक्यातील ११ गावांमधील लिंग गुणोत्तराची भीषण आकडेवारी समोर आणून समाजाचे डोळे उघडले होते. पालिकेत आयोजित एका कार्यक्रमात आमदार हेमंत ओगले यांनी मांडलेले हे वास्तव सुशिक्षित समाजाला विचार करायला लावणारे होते. त्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणा अलर्ट मोडवर आली होती. बेलापूर खुर्द गावात झालेल्या बैठकीत वाघचौरे यांनी मुलींच्या घटत्या संख्येमागील कारणांचा शोध घेऊन दोषींवर कठोर कारवाईचे सुतोवाच केले होते. गावागावात प्रबोधनपर कार्यक्रमही सुरू करण्यात आले आहेत..Maharashtra Education News: शिक्षण विभागाचा माेठा निर्णय! शिक्षकांसाठी वार्षिक ५० तास प्रशिक्षण सक्तीचे, गुणवत्तावाढीसाठी सरकारचे पाऊल...खोलवर रुजली पाळेमुळेएकीकडे गर्भलिंग निदानाची रॅकेट उघड होत असताना, दुसरीकडे घसरलेला हा जन्मदर म्हणजे ''स्त्री भ्रूण हत्ये''चेच भयावह संकेत असल्याचे बोलले जात आहे. पोलिसांच्या या धडक कारवाईमुळे आता गर्भलिंग चाचणी करणाऱ्या महिलांच्या कुटुंबातील नातेवाईकांचे धाबे दणाणले आहेत. दररोज नवनवे खुलासे होत असल्याने हे रॅकेट किती खोलवर रुजले आहे, हे स्पष्ट होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.