Shanaishwar Temple: शनैश्वर देवस्थानचा कारभार कोणाकडे?; औरंगाबाद खंडपीठातील १३ नोव्हेंबरच्या अंतिम सुनावणीकडे लक्ष

सोनई : शनिशिंगणापूर येथील शनैश्वर देवस्थान ट्रस्टचा कारभार नेमका कुणी पाहायचा याबाबत आज औरंगाबाद उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत सरकारी वकिलाने सरकारच्या बाजूने प्रतिज्ञापत्र देण्यास वेळ मागितल्याने न्यायमूर्तींनी गुरुवारी (ता.१३) अंतिम सुनावणी केली जाईल, असे सांगितले आहे. तीन दिवसाने होणाऱ्या अंतिम सुनावणी विषयी बरखास्त केलेले विश्वस्त मंडळ, नव्याने कारभार पाहात असलेली कार्यकारी समितीसह जिल्ह्यात निकालाची उत्सुकता लागली आहे..उपविधी सल्लागार व उपसचिव सागर बेंद्रे यांची सही असलेले पत्र २२ सप्टेंबर रोजी शनैश्वर देवस्थान ट्रस्टला मिळाले आणि एकच खळबळ उडाली होती. विश्वस्त मंडळ बरखास्त करून जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती. पुढे बुधवारी (ता.१) जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया यांनी ११ जणांची कार्यकारी समिती स्थापन करून प्रत्यक्ष कामकाज पाहण्यास सुरवात केली असता, बरखास्त केलेल्या विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष भागवत बानकर यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती..बरखास्त विश्वस्तांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर ४ ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती वि. भा कंकणवाडी यांनी ती स्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला होता. आज सोमवारी (ता.१०) ठेवण्यात आलेल्या सुनावणीत सरकारी वकिलाने प्रतिज्ञापत्र द्यायचे असल्याने वेळ मागितल्याने गुरुवारी (ता.१३) अंतिम सुनावणी होईल, असे सांगितले आहे. विश्वस्तांच्या बाजूने अॅड. सतीश तळेकर व त्यांना सहायक म्हणून अॅड. अजिंक्य काळे काम पाहत आहेत..समिती कायदेशीर की, बेकायदेशीरविश्वस्तांनी आपल्या याचिकेत देवस्थान ट्रस्टवर प्रशासक म्हणून जिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती करणे कायद्यात तरतूद आहे का? व प्रशासकांनी नियुक्त केलेली कार्यकारी समिती कायदेशीर आहे की, बेकायदेशीर, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे..