Shirdi Temple: साई चरणी १९ लाखांची सोन्याची छत्री, १ कोटी २० लाखांचा चांदीचा नंदी; गणेश चतुर्थीच्या दिवशी भाविकांकडून अर्पण

शिर्डी: साईबाबा हे शिवस्वरूप आहेत, या श्रद्धेने त्यांच्या महानिर्वाणानंतर, त्यांच्या समाधी मंदिरात संगमरवरी नंदीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली होती. आज श्रीगणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर संगमरवरी नंदीच्या मूर्तीची जागा सोन्याची शिंगे असलेल्या चांदीच्या सर्वांगसुंदर नंदी मूर्तीने घेतली. पूर्वीच्या मूर्तीची उत्तरपूजा आणि नव्या चांदीच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना आज मंत्र जागरात विधिवत संपन्न झाली. या नव्या चांदीच्या मूर्तीचे देणगी मूल्य सुमारे १ कोटी वीस लाख रुपये आहे..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.महादेवासमोर भक्तिभावाने स्थानापन्न झाल्याचे भाव तीच्या मुखावर दिसत आहेत. चांदीचा सुबक अन् डौलदार रूपडे, डोईवर सोन्याची शिंगे. अंगावर नक्षीदार झुल त्यावर ओमकाराची चिन्हे. गळ्यातल्या घुंगरमाळांवर अन् मुखावरच्या मुसकीवर सोन्याचा लेप. कपाळावर शोभणारी सोन्याची नक्षीदार बिंदी, असा थाट आहे. आज उत्तरप्रदेशातील एका साईभक्ताने नाव जाहीर न करण्याची विनंती करत ही मूर्ती साईचरणी अर्पण केली. .साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्षनाथ गाडीलकर यांच्या उपस्थितीत प्रतिष्ठापना विधी पार पडला. साईबाबांच्या हयातीत मेघा नावाचा गुजरात येथून आलेला भक्त त्यांची सेवा करीत असे. शिवस्परूप समजून तो बाबांना दररोज एक बेलाचे पान अर्पण करून त्यांची पूजा करीत असे. एका पायावर उभे राहून आरती करणारा मेघा बाबांचा लाडका होता..चांदीच्या नंदीबरोबरच आज गणेश चतुर्थीच्या पवित्र मुहूर्तावर अमेरिकेतील साईभक्त के. चंद्रशेखर यांनी श्री साईबाबांच्या चरणी ८ किलो ९३३ ग्रॅम वजनाची शुद्ध सोन्याचा मुलामा दिलेली चांदीची छत्री अर्पण केली. या छत्रीचे देणगी मूल्य १८ लाख ८४ हजार रुपये आहे. आजची श्रीगणेश चतुर्थी साई मंदिराच्या दृष्टीने आगळीवेगळी होती. - गोरक्षनाथ गाडीलकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, साई संस्थान.Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद.\rपुण्याहून आलेल्या रामदास नावाच्या भक्ताने संगमरवरी शिवलिंग बाबांच्या चरणी अर्पण केले. ते बाबांनी मेघाला दिले आणि महादेवाची पूजा कर, असे सांगितले. आज हे शिवलिंग गुरुस्थान मंदिरात आहे, तर बाबा शिवस्वरूप असल्याने त्यांच्या महानिर्वाणानंतर समाधी मंदिरात नंदीची संगमरवरी मूर्तीची प्रतिष्ठापन करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.