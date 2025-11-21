अहिल्यानगर

राजेंद्र पठारे, सागर लुटे, उज्ज्वला होले यांची शिवसेनेतून हकालपट्टी; निष्ठावान कार्यकर्त्यांवर अन्याय, पठारेंना अश्रू अनावर..

Shiv Sena expulsion: हकालपट्टीची माहिती समोर आल्यानंतर राजेंद्र पठारे हे भावूक झाले असून त्यांच्या डोळ्यांतून अश्रू अनावर झाले. पक्षासाठी आयुष्यभर काम करूनही एका क्षणात बाहेरचा रस्ता दाखवल्याची वेदना त्यांनी व्यक्त केली.
An emotional Rajendra Pathare breaks down after learning about his expulsion from Shiv Sena.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राहाता: शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातून माजी उपनगराध्यक्ष राजेंद्र पठारे, माजी नगरसेवक सागर लुटे आणि उज्ज्वला होले यांची हकालपट्टी करण्यात आली. या कारवाईनंतर पत्रकारांसमोर आपली कैफीयत मांडताना माजी उपनगराध्यक्ष पठारे भावूक झाले. निष्ठावान शिवसेना कार्यकर्त्यांवर हा अन्याय आहे, असे सांगताना त्यांना अश्रू अनावर झाले. पठारे हे पक्षाकडून नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी करण्यासाठी इच्छुक होते.

