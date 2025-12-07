धक्कादायक घटना ! 'अहिल्यानगरमध्ये जावयाने जीवन संपवले': चिठ्ठी, व्हिडिओ क्लिप सापडल्याने उडाली खळबळ..

अहिल्यानगर : प्रेमविवाह केलेल्या विवाहित मुलीस माहेरी घेऊन गेले. तिला नांदायला पाठविण्यास नकार दिला. जावई अक्षय अशोक उमाप (वय ३२, रा. सर्जेपुरा, अहिल्यानगर) यासही अपमानास्पद वागणूक दिली. त्यामुळे व्यथित होऊन अक्षयने आत्महत्या केली. याप्रकरणी सासू-सासऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. .Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.अक्षय उमाप आणि प्रेरणा मंडलिक (रा. देवसडे, कुकाणा, ता. नेवासे) यांचा पुण्यात प्रेमविवाह झाला होता. विवाहानंतर हे दाम्पत्य अहिल्यानगर येथील सर्जेपुरा भागात राहत होते. मुलीच्या आई-वडिलांचा या विवाहास विरोध असल्याने ते विवाहाला आले नव्हते. ऑक्टोबर महिन्यात भाऊबीजेसाठी अक्षयची बहीण आकांक्षा पवार यांनी दोघांनाही पिंपळगाव माळवी येथील घरी बोलावले होते. .त्याच दिवशी सायंकाळी प्रेरणाचे आई-वडील तिथे आले आणि त्यांनी पहिली दिवाळी असल्याने तिला माहेरी पाठवा, दोन दिवसांनी परत आणून घालतो, असे सांगून मुलीला घेऊन गेले. त्यानंतरही त्यांनी प्रेरणाला नांदविण्यास पाठविले नाही. अक्षय व त्याच्या बहिणीने फोन करून विचारणा केली असता, आम्ही तिचे दुसरे लग्न जमविले आहे, तुम्ही फोन करू नका, असे धमकाविले. .अक्षय पत्नीला आणण्यासाठी सासुरवाडी देवसडे येथे गेला असता, सासू-सासऱ्यांनी त्याला मारहाण करून हाकलून दिले. तो ३ डिसेंबरलाही तो पत्नीला भेटण्यासाठी गेला असता, पुन्हा त्याला मारहाण करण्यात आली आणि त्याला पत्नीला भेटू दिले नाही. या सततच्या शारीरिक आणि मानसिक छळाला कंटाळून, अक्षयने ४ डिसेंबर २०२५ रोजी सर्जेपुरा येथील राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .आत्महत्येपूर्वी त्याने चिठ्ठी आणि व्हिडिओ क्लिपमध्ये प्रेरणाच्या आई-वडिलांच्या जाचाला कंटाळून हे पाऊल उचलल्याचे स्पष्ट केले. अक्षयची बहीण आकांक्षा पवार यांनी शनिवारी (ता. ६) दिलेल्या फिर्यादीवरून त्याचे सासरे सुनील मंडलिक, ज्योती सुनील मंडलिक (दोघे रा. देवसडे, कुकाणा, ता. नेवासा) यांच्याविरुध्द आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा तोफखाना पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.