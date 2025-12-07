अहिल्यानगर

धक्कादायक घटना ! 'अहिल्यानगरमध्ये जावयाने जीवन संपवले': चिठ्ठी, व्हिडिओ क्लिप सापडल्याने उडाली खळबळ..

Love marriage leading to emotional breakdown endlife case: अहिल्यानगरमध्ये घडलेल्या धक्कादायक घटनेने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. जावई अक्षय याने मानसिक तणावाला कंटाळून जीवन संपवल्याची माहिती समोर आली असून, त्याच्या मृत्यूनंतर सापडलेली चिठ्ठी आणि मोबाईलमधील व्हिडिओ क्लिप यामुळे या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.
Emotional Turmoil: Son-in-Law Ends Life; Letter and Clip Trigger Shock in Village

अहिल्यानगर : प्रेमविवाह केलेल्या विवाहित मुलीस माहेरी घेऊन गेले. तिला नांदायला पाठविण्यास नकार दिला. जावई अक्षय अशोक उमाप (वय ३२, रा. सर्जेपुरा, अहिल्यानगर) यासही अपमानास्पद वागणूक दिली. त्यामुळे व्यथित होऊन अक्षयने आत्महत्या केली. याप्रकरणी सासू-सासऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.

Ahmednagar
death
family
endlife
love marriage
Video Clip
district
Dispute
dead body found
police investigation
Family tragedy
emotional support

