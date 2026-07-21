Shrirampur Crime: सोनू बेगचा अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; पीडिता गर्भवती, श्रीरामपूरमध्ये ‘पोक्सो’अंतर्गत अटक

श्रीरामपूर : शहरातील सरस्वती कॉलनी भागातील बेकायदेशीर शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी सध्या कोठडीत असलेला सोनू ऊर्फ जयप्रकाश अशोक बेग (वय ४०, श्रीरामपूर) यानेच अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून अत्याचार केल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले आहे. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.१५ जुलैला एका फिर्यादीने त्यांच्या अल्पवयीन मुलीला कोणीतरी अज्ञात व्यक्तीने आमिष दाखवून, फूस लावून घरातून पळवून नेल्याची तक्रार शहर पोलिस ठाण्यात दिली होती. त्यावरून पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला होता. या गुन्ह्याचा तपास करत असताना पोलिसांच्या हाती धक्कादायक माहिती लागली. .आर्म्स ॲक्टच्या गुन्ह्यात अटक असलेला आरोपी सोनू बेग यानेच या मुलीचे अपहरण केल्याचे निष्पन्न झाले. सोनू याने पीडित मुलगी अल्पवयीन असल्याचे माहीत असतानाही, लग्नाचे आमिष दाखवून घरातून पळवून नेले. त्यानंतर तिच्यावर बळजबरीने लग्न करण्याची सक्ती केली. तिच्या इच्छेविरुद्ध वारंवार लैंगिक अत्याचार करून तिला गर्भवती केले, असे तपासात स्पष्ट झाले आहे. .Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.हा प्रकार समोर आल्यानंतर शहर पोलिसांनी वाढीव कलमांचा समावेश केला. अवैध शस्त्र प्रकरणात आधीच कोठडीत असलेल्या सोनू याला आता बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण कायदेविषयक कलमाअंतर्गत न्यायालयाने परवानगी दिल्यानंतर त्याला वर्ग करून अटक करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.