अहिल्यानगर

Shrirampur Crime: सोनू बेगचा अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; पीडिता गर्भवती, श्रीरामपूरमध्ये ‘पोक्सो’अंतर्गत अटक

Arms Act accused booked under POCSO: अल्पवयीन मुलीचे अपहरण, लग्नाचे आमिष दाखवून वारंवार लैंगिक अत्याचार; गर्भधारणा उघडकीस येताच पोक्सो अंतर्गत गुन्हा नोंद
POCSO Case in Shrirampur: Accused Held for Alleged Sexual Assault of Minor Girl

POCSO Case in Shrirampur: Accused Held for Alleged Sexual Assault of Minor Girl

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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श्रीरामपूर : शहरातील सरस्वती कॉलनी भागातील बेकायदेशीर शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी सध्या कोठडीत असलेला सोनू ऊर्फ जयप्रकाश अशोक बेग (वय ४०, श्रीरामपूर) यानेच अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून अत्याचार केल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले आहे.

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