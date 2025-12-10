अहिल्यानगर

Shrirampur Crime: 'श्रीरामपूरमध्ये तरुणावर जीवघेणा हल्ला'; हरेगाव फाटा परिसरातील घटना, चौघांविरुद्ध गुन्हा !

Shrirampur Election clash: नगरपालिका निवडणुकीतील वैमनस्यातून तरुणावर रॉड व तलवारीने हल्ला; चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल
श्रीरामपूर: नगरपालिका निवडणुकीतील वैमनस्य रस्त्यावर उतरल्याची घटना हरेगाव फाटा परिसरात घडली. प्लॉट खरेदी-विक्री व्यवसाय करणारे सागर जगन्नाथ गंगावणे (३५, रा. वडाळा महादेव) यांच्यावर शनिवारी (ता. ६) रात्री सुमारे १० वाजता रॉड, तलवार व लोखंडी गजाने जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. गंभीर जखमी अवस्थेत त्यांना साखर कामगार रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, विशेष कक्षात त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

