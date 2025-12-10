Shrirampur Crime: 'श्रीरामपूरमध्ये तरुणावर जीवघेणा हल्ला'; हरेगाव फाटा परिसरातील घटना, चौघांविरुद्ध गुन्हा !

श्रीरामपूर: नगरपालिका निवडणुकीतील वैमनस्य रस्त्यावर उतरल्याची घटना हरेगाव फाटा परिसरात घडली. प्लॉट खरेदी-विक्री व्यवसाय करणारे सागर जगन्नाथ गंगावणे (३५, रा. वडाळा महादेव) यांच्यावर शनिवारी (ता. ६) रात्री सुमारे १० वाजता रॉड, तलवार व लोखंडी गजाने जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. गंभीर जखमी अवस्थेत त्यांना साखर कामगार रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, विशेष कक्षात त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.गंगावणे यांनी पोलिसांसमोर दिलेल्या जबाबानुसार, ते रात्री हरेगाव फाट्यावरील पानटपरीवर थांबले असताना पाठीमागील बाजूस आरडाओरड ऐकू आली. पाहणी केली असता अंकुश जेधे, प्रशांत थोरात, मंगेश जाधव व महेश बोरुडे हे एक व्यक्तीस बेदम मारहाण करत असल्याचे दिसले. गंगावणे यांनी ‘एवढे जण एकाला मारू नका, जीव जाईल,’ अशी विनंती केली. .याचा राग आल्याने चौघांनी त्यांच्यावरच हल्ला चढवला. अंकुश जेधे याने लाल रंगाच्या विनानंबरच्या स्विफ्ट कारमधून लोखंडी रॉड काढून डोक्यावर प्रहार केला. प्रशांत थोरात याने तलवारीने पाठीवर वार केला. मंगेश जाधव व महेश बोरुडे यांनी लोखंडी गजाने शरीरावर मारहाण केली..माेठी बातमी ! ‘सुरत-चेन्नई’तील २२२ किमी मार्ग बीओटीवर होणार; भारतमाला योजनेची मुदत संपल्याने निर्णय...यावेळी ‘निवडणुकीत आमच्या विरोधात काम केले, जिवंत सोडणार नाही,’ अशी धमकीही दिल्याचे गंगावणे यांनी सांगितले. पुढे कट्टा कमरेला लावून ठार मारण्याची धमकी देत आरोपी कारमध्ये बसून पसार झाले. त्यानंतर मित्र सतीश अमोलिक यांनी गंगावणे यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल केले. मारहाणीमुळे त्यांच्या डोक्याला व पाठीला गंभीर दुखापती झाल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.