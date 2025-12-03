Shrigonda Elections: 'श्रीगोंद्यात मतदान प्रक्रिया सुरळित'; उशिरापर्यंत मतदान केंद्रावर रांगा, ८६ उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद

श्रीगोंदे : श्रीगोंदे नगरपरिषदेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीची मतदान प्रक्रिया मंगळवारी(ता.२) अपवाद वगळता शांततेत पार पडली. सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत सुमारे साठ टक्के मतदान झाले होते. सायंकाळी उशिरापर्यंत मतदान केंद्रावर रांगा लागल्या होत्या. येथे नगराध्यक्षपदाचे चार उमेदवार व नगरसेवकपदाच्या ८६ उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद झाले आहे. .Prithviraj Chavan: महिनाभरात मराठी माणूस पंतप्रधान होऊ शकेल: पृथ्वीराज चव्हाण; एपीस्टिन फाइल्सबाबत माेठा खुलासा ?.श्रीगोंदे नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदासह नगरसेवक पदाच्या एकवीस जागांसाठी मंगळवारी (ता.२) मतदान प्रक्रिया पार पडली. सुरुवातीला चौरंगी वाटणाऱ्या लढतीत राष्ट्रवादी काँग्रेस व महाविकास आघाडी चांगलीच मागे पडल्याचे पाहायला मिळाले. परिणामी, भाजप व शिवसेनेतच मुख्य लढत रंगल्याचे दिसून आले. नगराध्यक्षपदासाठी शिवसेनेच्या शुभांगी पोटे व भाजपच्या सुनीता खेतमाळीस यांच्यात जोरदार रस्सीखेच रंगली. तीच स्थिती नगरसेवकपदाच्या निवडणुकीत कायम राहिली. भाजप व शिवसेनेच्या उमेदवारांमध्येच लढती रंगल्या..श्रीगोंद्यात पहिल्या दोन तासांत केवळ सव्वासहा टक्के मतदान झाले. दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत ४८.४१ टक्के मतदान झाले होते. सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत सुमारे साठ टक्के मतदान झाले असण्याची प्राथमिक माहिती समजली. दुपारी चार वाजल्यानंतर अनेक मतदान केंद्रांवर मतदारांची गर्दी झाल्याचे चित्र होते. परिणामी, साडेपाचनंतर मोठ्या रांगा लागल्या होत्या. दरम्यान, प्रभाग क्रमांक पाच मधील मतदान केंद्रावर सकाळी भाजप व शिवसेनेच्या उमेदवारांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली..पाचपुतेंचा जल्लोषमतदानाची वेळ संपल्यानंतर भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी आमदार विक्रम पाचपुते यांच्या कार्यालयासमोर फटाक्यांची आतषबाजी व गुलालाची उधळण विजयाची घोषणाबाजी करीत एकच जल्लोष केला. आमदार विक्रम पाचपुते देखील या जल्लोषात सहभागी झाले होते..माेठी बातमी ! 'शासकीय कर्मचारी, अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतला 'लाडकी बहीण'चा लाभ'; शासनाच्या आदेशाला केराची टाेपली ! .मतमोजणी लांबल्याने जीव टांगणीलामतमोजणी तब्बल तीन आठवडे पुढे गेल्याने उमेदवारांचा जीव टांगणीला लागला आहे. पुढील तीन आठवडे जय-पराजयाची गणिते मांडली जाणार आहेत. निकालासाठी तीन आठवडे प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.