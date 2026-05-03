Shrirampur Crime: प्रेमसंबंधाच्या वादातून पोटच्या मुलाकडून वडिलांचा खून; श्रीरामपुरात धक्कादायक घटना, घरगुती कलहाचा थरारक शेवट!

श्रीरामपूर : वडिलांच्या कथित प्रेमसंबंधावरून घरगुती वाद विकोपाला जाऊन मुलानेच वडिलांवर चाकूने सपासप वार करत खून केल्याची धक्कादायक घटना दत्तनगर (ता. श्रीरामपूर) परिसरात घडली. या प्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..मुसाभाई हसन बागवान (वय अंदाजे ५५, रा. दत्तनगर, श्रीरामपूर) असे मृताचे नाव असून, अश्पाक बागवान असे आरोपीचे नाव आहे. याबाबत मयताची पत्नी शमशाद बागवान (वय ५२) यांनी फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीनुसार, मुसाभाई बागवान यांचे परिसरातील एका महिलेशी प्रेमसंबंध असल्याच्या कारणावरून घरात वारंवार वाद होत होते. शुक्रवारी (ता. १) सायंकाळी नातेवाईकांनी घरी येऊन मुसाभाई यांना समज देत हा प्रकार थांबवण्याचा सल्ला दिला होता. .त्यावेळी मुलगा अश्पाक यानेही वडिलांना सर्वांसमोर जाब विचारला होता. मात्र, रात्री सुमारे १०.४५ वाजता जेवणाच्या वेळी पुन्हा हा विषय निघाल्याने मुसाभाई व मुलगा अश्पाक यांच्यात जोरदार वाद झाला..संतापाच्या भरात अश्पाकने स्वयंपाकघरातून धारदार चाकू आणत वडिलांवर हल्ला चढवला. त्याने छाती, हात व पाठीवर सपासप वार केल्याने मुसाभाई गंभीर जखमी होऊन रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळले. घटनेनंतर जखमी मुसाभाई यांना तातडीने साखर कामगार रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले..दरम्यान, हल्ल्यानंतर आरोपी अश्पाकने घरातील रक्ताचे डाग पुसून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याचेही फिर्यादीत नमूद आहे. या प्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांनी आरोपी मुलाला ताब्यात घेतले आहे.