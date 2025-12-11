MLA Kashinath Date: राज्यातील बिबट्याची दहशत थांबवा: आमदार काशिनाथ दातेंनी अधिवेशनात उठवला आवाज; सरकारने उपाययोजना कराव्यात !

पारनेर / टाकळी ढोकेश्वर : राज्यात मागील काही महिन्यांपासून बिबट्यांच्या हल्ल्यांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. ग्रामीण, तसेच शहरी वस्त्यांमध्येही भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गत तीन वर्षात बिबट्या आणि वाघांच्या हल्ल्यांत २५० हून अधिक नागरिक आणि सुमारे १७ हजार पाळीव प्राणी बळी पडले आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड असुरक्षितता निर्माण झाली आहे, यावर तातडीने उपाययोजना करावी, अशी मागणी आमदार काशिनाथ दाते यांनी विधानसभेत केली..Blood sugar level : रक्तातील साखरेची पातळी कशी नियंत्रित करावी?.नोव्हेंबर २०२५ मधील घटनांनी, तर प्रशासनासमोर धोक्याची घंटा वाजवली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आमदार दाते व अन्य सदस्यांनी राज्याच्या वनमंत्र्यांचे लक्ष या तातडीच्या आणि सार्वजनिक हिताच्या गंभीर मुद्द्याकडे लक्ष वेधले..दाते म्हणाले, राज्यभर बिबट्यांनी मानवी वस्तीत प्रवेश करण्याच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये पारनेर तालुक्यातील कळस येथे एका तरुणाचा, तर पारनेर शहरात तीन वर्षीय बालिकेचा बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील खारेकर्जुने येथे पाच वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू झाला, तरी नुकताच किन्ही येथील एक महिलाही बिबट्याच्या हल्ल्यात ठार झाली. जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान नाशिक व अहिल्यानगर जिल्ह्यात तब्बल २० जणांचा बिबट्या आणि वाघांच्या हल्ल्यात बळी गेल्याचा धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे..गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोड्यात वडिलांसोबत शेतात गेलेल्या बालिकेचा बिबट्याने बळी घेतला, तर चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल तालुक्यात चिचपल्ली वनपरिक्षेत्रात गुराख्याचा वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला. पुणे जिल्ह्यातील पिंपरखेड येथे १३ वर्षीय मुलाचा २ नोव्हेंबर २०२५ रोजी बिबट्याने बळी घेतला. यापूर्वीच एका पाच वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू झाल्याने स्थानिकांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण पसरले आहे..राज्यात बिबट्यांची संख्या पाच हजारांपेक्षा अधिक असल्याचा अंदाज व्यक्त होत असताना वन विभागाच्या सर्व्हेनुसार जंगलांमध्ये २,२८५ बिबटे असल्याचे समोर आले आहे. मात्र, जंगलाबाहेर द्राक्ष, ऊस आणि कापसाच्या शेतीत मोठ्या प्रमाणात बिबट्यांची पैदास होऊन या ठिकाणचे सर्वेक्षणच न झाल्याची माहिती धक्कादायक आहे. फक्त जुन्नर वनपरिक्षेत्रातच तब्बल दोन हजार बिबटे असल्याचे दिसून येत आहे, तर राज्यात इतकी मोठी संख्या असताना फक्त पाच बिबट्यांच्या नसबंदीला परवानगी दिली गेल्याची बाब गंभीर असल्याचा आहे. बिबट्यांची संख्या अनियंत्रितपणे वाढत असताना वनअधिकारी व रक्षकांची हजारो पदे रिक्त आहेत, ज्यामुळे नियंत्रणाची क्षमता कमी झाली. राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून उच्चस्तरीय चौकशीसह प्रभावी उपाययोजना लागू कराव्यात..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.सरकारने बिबट्या व वाघांच्या वाढत्या धोक्याला रोखण्यासाठी तातडीने ठोस नियोजन करावे. वनरक्षकांची तातडीने भरती आणि वैज्ञानिक पद्धतीने वन्यजीव व्यवस्थापनाची अंमलबजावणी करावी.-काशिनाथ दाते, आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.