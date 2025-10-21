अहिल्यानगर

Rahuri News:'शाॅर्टसर्किटमुळे ब्राह्मणीत ४५ एकर ऊस भस्मसात'; १६ शेतकऱ्यांचे ८५ लाखांचे नुकसान

Brahmani tragedy: राहुरी नगरपरिषदेच्या अग्निशामक दलाला बोलविण्यात आले. अग्निशामक बंब आला; परंतु आग आसपासच्या शेतात पसरली होती. आगीने रौद्ररूप धारण केले होते. सुसाट वाऱ्याबरोबर वेगाने आग पसरत गेली. आसपासचा सुमारे ४५ ते ५० एकरांचा उसाचा सलग प्लॉट आगीच्या भक्षस्थानी पडला.
Fire caused by short circuit engulfs 45 acres of sugarcane in Brahmani; 16 farmers lose crops worth ₹85 lakh.

Fire caused by short circuit engulfs 45 acres of sugarcane in Brahmani; 16 farmers lose crops worth ₹85 lakh.

राहुरी : ब्राह्मणी येथे सोमवारी (ता. २०) महावितरणच्या झोळ आलेल्या विद्युत वाहिनीत झालेल्या शॉर्टसर्किटमुळे १६ शेतकऱ्यांचा ४५ एकर ऊस जळून भस्मसात झाला. त्यात, शेतकऱ्यांचे सुमारे १० एकर उसातील ठिबक संचाचीही राखरांगोळी झाली. सुमारे २५०० मेट्रिक टन ऊस आणि ठिबक संच, असे‌ अंदाजे ८५ लाखांचे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे.

