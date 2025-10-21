Rahuri News:'शाॅर्टसर्किटमुळे ब्राह्मणीत ४५ एकर ऊस भस्मसात'; १६ शेतकऱ्यांचे ८५ लाखांचे नुकसान

राहुरी : ब्राह्मणी येथे सोमवारी (ता. २०) महावितरणच्या झोळ आलेल्या विद्युत वाहिनीत झालेल्या शॉर्टसर्किटमुळे १६ शेतकऱ्यांचा ४५ एकर ऊस जळून भस्मसात झाला. त्यात, शेतकऱ्यांचे सुमारे १० एकर उसातील ठिबक संचाचीही राखरांगोळी झाली. सुमारे २५०० मेट्रिक टन ऊस आणि ठिबक संच, असे अंदाजे ८५ लाखांचे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.ब्राह्मणी येथे आज दुपारी साडेबारा वाजता शेतकरी किशोर खोसे यांच्या उसाच्या प्लॉटमध्ये महावितरणच्या झोळ पडलेल्या विद्युत वाहिनीत शॉर्टसर्किट झाले. त्यामुळे आगीचा गोळा उडून उसावर पडला. दुपारचा उन्हाचा तडाखा, त्यात सुटलेल्या सुसाट वाऱ्याने उसात अग्नितांडव सुरू झाला. राहुरी नगरपरिषदेच्या अग्निशामक दलाला बोलविण्यात आले. अग्निशामक बंब आला; परंतु आग आसपासच्या शेतात पसरली होती. आगीने रौद्ररूप धारण केले होते. सुसाट वाऱ्याबरोबर वेगाने आग पसरत गेली. आसपासचा सुमारे ४५ ते ५० एकरांचा उसाचा सलग प्लॉट आगीच्या भक्षस्थानी पडला..यात १६ शेतकऱ्यांचा ऊस जळून खाक झाला. त्यामध्ये काही शेतकऱ्यांनी ठिबक संच बसविले होते. सुमारे दहा एकर उसातील ठिबक संच जळून खाक झाले. महावितरण कंपनीने नुकसानीचा पंचनामा करून नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी भाजपचे तालुकाध्यक्ष सुरेश बानकर, डॉ. राजेंद्र बानकर, शांताराम हापसे, सोमाकांत राजदेव, दत्तात्रेय चिंचाणे, गणेश माणिक तारडे, गणेश दिलीप तारडे, संभाजी हापसे, बहिरनाथ भवार आदींनी केली..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.रामभाऊ पंढरीनाथ गायकवाड (६), सुजाता चंद्रभान कोरके (२.५), सुदाम रामदास राजदेव (२), ताराबाई रामदास राजदेव (२), जया भाऊसाहेब राजदेव (२), सुरेश मुरलीधर हराळे (६), भाऊसाहेब गंगाधर हराळे (६), प्रवीण भानुदास गायकवाड (४.५), राहुल साहेबराव गायकवाड (२), अमोल साहेबराव गायकवाड (२), विजय रामभाऊ गायकवाड (२० गुंठे), प्रथमेश संदीप बल्लाळ (२), श्रीहरी विनायक बल्लाळ (२), सर्जेराव हरिभाऊ हापसे (५), किशोर सुधाकर खोसे (१.५), विवेक सुधाकर खोसे (१). .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.