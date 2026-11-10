Sugarcane Price Protest: ऊसदर जाहीर करा; चार हजारांच्या पहिल्या उचलसाठी शेतकरी रस्त्यावर

अहिल्यानगर : साखर कारखान्याकडून गाळप हंगाम सुरू होऊन एक महिना उलटला, तरी बहुतांश साखर कारखान्यांनी ऊसदर जाहीर केला नाही. त्यामुळे उसाला प्रतिटन ४००० रुपये पहिली उचल मिळावी, या मागणीसाठी सोमवारी राहुरी (जि. अहिल्यानगर) येथे कृषी उत्पन्न बाजार समितीसमोर नगर-मनमाड राष्ट्रीय महामार्गावर शेतकऱ्यांनी सकाळपासून ठिय्या मांडून रास्ता रोको आंदोलन केले..उशिरापर्यंत हे आंदोलन सुरू होते. साखर कारखाने आणि प्रशासनाने या बाबत दखल घेऊन चार हजार रुपये प्रति टन पहिली उचल जाहीर केली नाही तर आंदोलन तीव्र करू, असा इशारा आंदोलनाकर्त्यांनी दिला..अहिल्यानगर जिल्ह्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम सुरू केला आहे. मात्र अजूनही उसाचा दर जाहीर केला नाही. साखर कारखान्यांनी ऊस दराच्या प्रश्नावर मौन धारण केले आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.