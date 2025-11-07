अहिल्यानगर

Swabhimani Shetkari Sanghatana: 'कारखान्यांकडे जाणारी ऊस वाहतूक अडवली'; सोन्यासारख्या ऊसला कवडीमोल भाव; स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक

Sugarcane Transport to Factories Halted: घोटण येथे झालेल्या या आंदोलनस्थळी तहसीलदार आकाश दहाडदे व पोलिस निरीक्षक संतोष मुटकुळे यांनी भेट देऊन आंदोलकांशी संवाद साधला. मात्र, स्वाभिमानींची भूमिका ठाम राहिली. पहिली उचल ३३०० रुपये आणि थकबाकी दिल्याशिवाय ऊस वाहतूक सुरू होणार नाही.
Swabhimani Shetkari Sanghatana activists blocking sugarcane-laden trucks, demanding fair prices for farmers.

सकाळ वृत्तसेवा
शेवगाव: ऊस दरवाढीच्या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे घोटण (ता. शेवगाव) येथे ऊसतोड बंद आंदोलन छेडण्यात आले. काही साखर कारखान्यांनी बळजबरीने तोड सुरू ठेवल्याने संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी ज्ञानेश्‍वर, वृद्धेश्‍वर, गंगामाई, युटेक, प्रवरा व बालअंबिका या कारखान्यांकडे जाणारी ऊस वाहतूक अडवली. त्यामुळे परिसरात मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती.

