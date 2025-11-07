Swabhimani Shetkari Sanghatana: 'कारखान्यांकडे जाणारी ऊस वाहतूक अडवली'; सोन्यासारख्या ऊसला कवडीमोल भाव; स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक

शेवगाव: ऊस दरवाढीच्या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे घोटण (ता. शेवगाव) येथे ऊसतोड बंद आंदोलन छेडण्यात आले. काही साखर कारखान्यांनी बळजबरीने तोड सुरू ठेवल्याने संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी ज्ञानेश्वर, वृद्धेश्वर, गंगामाई, युटेक, प्रवरा व बालअंबिका या कारखान्यांकडे जाणारी ऊस वाहतूक अडवली. त्यामुळे परिसरात मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...संघटनेची प्रमुख मागणी अशी, पहिली उचल ३३०० रुपये प्रती टन घोषित करावी. मागील वर्षी साखरेपासून कारखानदारांना मोठा नफा झाल्याचा दाखला देत, त्याचा लाभ शेतकऱ्यांनाही मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली, तसेच बाय-प्रॉडक्टमधून २०० रुपये अतिरिक्त देय रक्कम द्यावी, ऊस वजनात फेरफार टाळण्यासाठी बाहेरील काटा ग्राह्य धरावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. .घोटण येथे झालेल्या या आंदोलनस्थळी तहसीलदार आकाश दहाडदे व पोलिस निरीक्षक संतोष मुटकुळे यांनी भेट देऊन आंदोलकांशी संवाद साधला. मात्र, स्वाभिमानींची भूमिका ठाम राहिली. पहिली उचल ३३०० रुपये आणि थकबाकी दिल्याशिवाय ऊस वाहतूक सुरू होणार नाही. या भूमिकेमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने प्रांताधिकारी प्रसाद मते यांनी हस्तक्षेप करून प्रकरण वरिष्ठ पातळीवर नेले..यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व साखर कारखानदारांची पुन्हा बैठक घेऊन लेखी आश्वासन देण्याचे प्रशासनाने मान्य केले. त्यामुळे बुधवारी (ता.५) रात्री ११ वाजता आंदोलन मागे घेण्यात आले. जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणाची माहिती साखर आयुक्त कार्यालयालाही दिली असून, ऊस दरवाढीबाबतचा अंतिम निर्णय जिल्हाधिकारी व साखर आयुक्तांच्या संयुक्त बैठकीत होणार आहे. या आंदोलनात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रावसाहेब लवांडे, जिल्हा सरचिटणीस बाळासाहेब फटांगडे, तालुकाध्यक्ष मेजर अशोक भोसले, अमोल देवढे, हरिभाऊ कबाडी, अंबादास भागवत, नानासाहेब कातकडे, तात्यासाहेब कताडे, फारुक सय्यद, फिरोज सय्यद आदींसह मोठ्या संख्येने ऊस उत्पादक शेतकरी सहभागी झाले..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.प्रशासनाने ऊस दराचा प्रश्न वरिष्ठ पातळीवर सोडवण्याचे लेखी आश्वासन दिले असून, पुढील काही दिवसांत निर्णायक बैठक होणार आहे. समाधानकारक निर्णय न झाल्यास स्वाभिमानी शेतकरी संघटना पुन्हा तीव्र आंदोलन उभारू.- रावसाहेब लवांडे, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.