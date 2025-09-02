अहिल्यानगर

Maratha Reservation: 'मुंबईतील आंदोलकांसाठी शिदोरी रवाना'; बारडगाव सुद्रिक, भांबोरा, कानगुडवाडी ग्रामस्थांचा पुढाकार

From Villages to Mumbai: मदत चारचाकी वाहनाद्वारे मुंबईत आंदोलनस्थळी पोचवण्यासाठी रवाना करण्यात आली. एका आवाहनावर हजारोंच्या संख्येत आलेल्या ज्वारी आणि बाजरीच्या भाकरी, हिरव्या मिरचीचा ठेचा, लसूण चटणी आणि कैरीचे लोणचे यांची व्यवस्थित पॅकिंग मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांनी केली.
From Villages to Mumbai: Food and Support Flow for Maratha Protest”
From Villages to Mumbai: Food and Support Flow for Maratha Protest”Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राशीन : मराठा आरक्षणासाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर मनोज जरांगे यांनी गेल्या चार दिवसांपासून सुरू केलेल्या आंदोलनात राज्यभरातून मोठ्या संख्येने मराठा आंदोलक सहभागी होत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर आंदोलकांची उपासमार होऊ नये, यासाठी बारडगाव सुद्रिक, भांबोरा, कानगुडवाडी येथील मराठा भगिनी व बांधवांनी भाकरी, चटणी, लोणचे, पाण्याच्या बाटल्या, बिस्किटांचे पुड्यांची शिदोरी पाठवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
Mumbai
Maratha Reservation
Maratha reservation case
district
food donation
Maratha reservation protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com