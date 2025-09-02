Maratha Reservation: 'मुंबईतील आंदोलकांसाठी शिदोरी रवाना'; बारडगाव सुद्रिक, भांबोरा, कानगुडवाडी ग्रामस्थांचा पुढाकार

राशीन : मराठा आरक्षणासाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर मनोज जरांगे यांनी गेल्या चार दिवसांपासून सुरू केलेल्या आंदोलनात राज्यभरातून मोठ्या संख्येने मराठा आंदोलक सहभागी होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आंदोलकांची उपासमार होऊ नये, यासाठी बारडगाव सुद्रिक, भांबोरा, कानगुडवाडी येथील मराठा भगिनी व बांधवांनी भाकरी, चटणी, लोणचे, पाण्याच्या बाटल्या, बिस्किटांचे पुड्यांची शिदोरी पाठवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे..Home Minister Amit Shah:पूरग्रस्तांसाठी आंतरमंत्रालयीन पथके; गृहमंत्री अमित शहा यांची घोषणा, जम्मूत नुकसानीची पाहणी.बारडगाव सुद्रिक, भांबोरा, कानगुडवाडी येथील पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी ग्रामस्थांना आवाहन करताच घरा-घरातून भाकरी, चटण्या, लोणचे, पाण्याच्या बाटल्यांचे बॉक्स अशी शिदोरी जमा झाली. हजारो भाकरी आणि सोबतच्या साहित्याची ग्रामस्थांनी बांधणी करून ही मदत चारचाकी वाहनाद्वारे मुंबईत आंदोलनस्थळी पोचवण्यासाठी रवाना करण्यात आली. एका आवाहनावर हजारोंच्या संख्येत आलेल्या ज्वारी आणि बाजरीच्या भाकरी, हिरव्या मिरचीचा ठेचा, लसूण चटणी आणि कैरीचे लोणचे यांची व्यवस्थित पॅकिंग मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांनी केली. आंदोलन सुरू असे पर्यंत ही शिदोरी पाठवण्याचा निर्धार ग्रामस्थांनी केला आहे..वैदिक घड्याळ सांगणार अचूक वेळ ऋतुचक्राच्या आधारावर कालगणना; ‘अॅप’मधूनही माहितीभोपाळ, ता.१ (पीटीआय) ः मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या हस्ते आज बहुचर्चित विक्रमादित्य वैदिक घड्याळ आणि मोबाइल ॲपचे अनावरण करण्यात आले. या माध्यमातून अचूक वेळ समजू शकेल. कालगणनेची ही वैदिक पद्धत भारताचा समृद्ध प्राचीन, सांस्कृतिक वारसा असल्याचे अभ्यासकांनी म्हटले आहे. या घड्याळाच्या निर्मितीमध्ये राज्याच्या उच्चशिक्षण आणि सांस्कृतिक विभागाने मोलाची भूमिका पार पाडली..इंग्रजी तारखांमध्ये सातत्याने बदल होत असतो पण भारतीय दिनदर्शिका ही मात्र ऋतुचक्र आणि निसर्गाशी संबंधित असल्याचे यादव यांनी यावेळी सांगितले. या ॲपमध्ये १८९ पेक्षाही अधिक भाषांचा समावेश असून नागरिकांना या माध्यमातून केवळ दिनदर्शिकाच नाही तर सात हजार वर्षांची दुर्मिळ धार्मिक माहिती मिळू शकेल. श्रावण आणि भाद्रपद महिन्यातील पर्जन्यवृष्टी तसेच ऋतुचक्रातील अन्य बदल या वैशिष्ट्यपूर्ण कालगणनेच्या माध्यमातून समजू शकतील. अमावस्या आणि पौर्णिमेला जसा चंद्र आणि समुद्रावर परिणाम होतो तसाच माणसाच्या शरीरावर देखील त्याचे परिणाम होत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. भारतीय कालगणनेमध्ये सूर्योदय आणि सूर्यास्ताचा विचार केला जातो.येथे मध्यरात्रीच्या बारापासूनचा कालावधी विचारात घेण्यात येत नाही. भारतीय कालगणनेमध्ये ३० मुहूर्त, २४ तास यांचे वैशिष्ट्यपूर्ण गणितीय समीकरण आहे. यातही शुभाशूभ मुहुर्ताचा विचार करण्यात आला आहे. जीवनशैलीच्या व्यवस्थापनामध्ये निसर्गाचा विचार करण्यात आला आहे..म्हणून उज्जैनला महत्त्वप्राचीनकाळी उज्जैन हे कालगणनेच्यादृष्टीने महत्त्वाचे केंद्र होते, हे सिद्ध झाले आहे. वैदिक गणित आणि पंचांगाच्या अचूकतेचा आता जगाने स्वीकार केला आहे. ज्या ठिकाणी संगणक अपयशी ठरते तिथे खगोलज्योतिषशास्त्र हे अधिक बिनचूक ठरल्याचे दिसून येते. आता भोपाळमध्ये या वैदिक घड्याळाची स्थापना करून गौरवशाली भारतीय परंपरेला उजाळा देण्यात आला आहे, असे यादव यांनी नमूद केले..North India Rain Update : 'उत्तर भारतात पावसाचा जोर कायम'; भूस्खलनाच्या घटनांत पाच जणांचा मृत्यू, राजस्थानात मुसळधार.परिपूर्ण माहितीचा स्रोतराजा विक्रमादित्याची कारकीर्द हे भारताचे सुवर्णयुग म्हणून ओळखले जात असे. त्यांच्या काळात कालगणनेचे हे घड्याळ तयार करण्यात आले. पंचांग, तिथी, नक्षत्र, योग, दिवस, महिना, व्रत आणि उत्सव यांच्या माहितीबरोबरच साधारणपणे ३१७९ या विक्रम संवतापासूनच्या सणावारांची मागील सात हजार वर्षांतील माहिती याद्वारे मिळू शकते.वेळेचे असेही गणितया वैदिक कालगणनेमध्ये पहिल्या सूर्योदयापासून ते दुसऱ्या सूर्योदयापर्यंतचा काळ विचारात घेण्यात येतो. यातही वेळेचे तीस तासांमध्ये विभाजन करण्यात येते. त्यातील प्रत्येक तासांमध्ये ४८ मिनिटांचा समावेश आहे. सूर्योदयाला हे घड्याळ सुरू होते ते पुढील तीस तास चालते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.