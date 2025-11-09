Swabhimani Shetkari Sanghatana: ऊसगळतीचा शेतकऱ्यांना फटका! ओव्हरलोड वाहनांवर तातडीने कारवाई करा ; स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची मागणी

-सचिन सातपुतेशेवगाव: तालुक्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. अशातच उसाला मिळणारा कमी भाव आणि वाहतुकीदरम्यान होणारी ऊसगळतीमुळे शेतकऱ्यांना तिहेरी फटका बसला आहे..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.यंदा अतिवृष्टीमुळे साखर कारखान्यांचा हंगाम काहीसा उशिरा सुरू झाला. अतिवृष्टीमुळे शेतात चिखल व पाणी असल्याने ऊसतोडणीसाठी मोठ्या अडचणी येत आहे. त्या सर्व अडचणींवर मात करत शेतकरी मोठ्या कष्टाने वर्षभर जोपासलेला ऊस कारखान्याकडे गाळपासाठी पाठवत आहे. शेतकऱ्यांनी उसासाठी कर्ज काढून व उसनवारी करून शेतीसाठी मोठा खर्च केलेला आहे. हा खर्च निघेल की नाही हा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे उभा आहे. त्यातच उसाच्या दराबाबत संभ्रम असतानाही शेतकरी मोठ्या आशेने कारखान्यांना ऊस देत आहे. मात्र, तोडणी सुरू झाल्यापासून ते कारखाना स्थळापर्यंत नुकसानीची मालिका सुरू होते. ऊस तोडल्यानंतर ऊसाचे वाढे ऊसतोड मजूर घेतात. ऊसतोडणी कामगारांची ठेप, वाहनचालकांना भत्ता, रस्त्याने होणारी ऊसगळती व शेवटी काही ठिकाणी वजन काट्यात असणारा घोळ यात शेतकरी भरडल्या जात आहे..वाहतुकीचे पैसे जास्त मिळावेत म्हणून ऊस वाहतूक करणारे टायरगाडी, जिटी, ट्रक, ट्रॅक्टर ही वाहने प्रमाणापेक्षा जास्त ऊस भरतात. कारखान्यावर नंबर लागण्यासाठी व जास्त खेपा करण्यासाठी ही वाहने रस्त्याने वेगाने जातात. त्यामुळे वाहनातून पाठीमागे रस्त्यांवर किती ऊस गळून पडतो? व मागून येणाऱ्या वाहनाखाली दबून जातो याकडे चालकाचे लक्ष नसते. ओव्हरलोडमुळे अनेक वाहने उलटून अपघात होतात, परिणामी उसाचे प्रचंड नुकसान होते..दरम्यान, किरकोळ कारणांवरून चारचाकी व दुचाकी वाहने अडवून कारवाई करणारे पोलिस प्रशासन व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या ओव्हरलोड वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्यास कुचराई का करतात?असा सवाल उपस्थित होत आहे. याबाबत वरिष्ठ पोलिस अधिकारी, परिवहन अधिकारी व संबंधित साखर कारखान्याने या वाहनांवर वेळीच लक्ष देवून वाहन चालकांना समज द्यावी किंवा कारवाई करावी, अशी मागणी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमधून होत आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...कारखानदारांनी दर कोंडी सोडवावीसाखर कारखानदारांनी दर कोंडी सोडवावी आणि ऊस वाहतुकीत होणाऱ्या नासाडीवर नियंत्रण आणावे; अन्यथा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रावसाहेब लवांडे, सचिव बाळासाहेब फटांगरे आणि जिल्हा उपाध्यक्ष दत्तात्रय फुंदे यांनी दिला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.