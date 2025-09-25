अहिल्यानगर

Ahilyanagar fraud:'लग्‍नाच्या आमिषाने शिक्षिकेची २२ लाखांंची फसवणूक'; अहिल्यानगर जिल्ह्यात खळबळ, नेमकं काय घडलं..

Marriage Fraud in Ahilyanagar: संबंधित शिक्षिकेची ओळख २०१९ साली एका चहाच्या दुकानात मॅनेजर असलेल्या अक्षय काळे याच्याशी झाली. ओळख प्रेमात बदलली आणि काळे याने तिला लग्नाचे आश्वासन दिले. त्यानंतर त्याने व त्याच्या कुटुंबीयांनी वेळोवेळी शिक्षिकेकडून आर्थिक मदतीच्या नावाखाली पैसे उकळण्यास सुरुवात केली.
Marriage Fraud in Ahilyanagar: Woman Teacher Loses ₹22 Lakh to Cheater

Marriage Fraud in Ahilyanagar: Woman Teacher Loses ₹22 Lakh to Cheater

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहिल्यानगर: लग्न करण्याचे आमिष दाखवत एका ४२ वर्षीय शिक्षिकेची तब्बल २२ लाख १३ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी शिक्षिकेच्या फिर्यादीवरून प्रियकर अक्षय रामदास काळे, त्याची आई सविता काळे व बहीण सुप्रिया काळे (सर्व रा. काळेवाडी, ता. पारनेर) यांच्याविरोधात तोफखाना पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
marriage
scam
district
school teacher
Fraud case news
Accuse Arrested
Fraud Crime

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com