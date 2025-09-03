Ahilyanagar News: अहिल्यानगर-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर खड्ड्यांमुळे वाहतूक कोंडी; घोडेगाव केंद्रबिंदू, कामाचे टेंडर वादग्रस्त

-विनायक दरंदलेसोनई: अहिल्यानगर ते छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर खड्ड्यांची लांबलचक माळ तयार झाल्याने लहान, मोठे अपघात नित्याचेच झाले असताना अनेक गावांत रस्त्याच्या बाजूला अतिक्रमण झाल्याने पावसाचे पाणी रस्त्यावरून वाहत असल्याचा गंभीर प्रकार घडत आहे. वाहतूक कोंडी होण्यास केंद्रबिंदू असलेल्या घोडेगाव (ता. नेवासे) येथे जनावरांचा बाजार व आठवड्यातील तीन दिवस होणारा कांद्याचा लिलावाकरिता होत असलेली वाहनांची बेशिस्त वाहतूक कोंडीस कारणीभूत आहे, तरी घोडेश्वरी विद्यालय ते शनिचौक मार्गावर असलेले खड्डे प्रमुख कारण आहे..Ahilyanagar Crime: श्रीरामपूरमध्ये ‘विना नंबर’ वाहनांवर कारवाई; ९७ गाड्यांवर दंडात्मक कारवाई, ४८ दुचाकी पोलिस ठाण्यात जमा.घोडेगाव येथे दर शुक्रवारी राज्यात प्रसिद्ध असलेला जनावरांचा बाजार भरतो. याच दिवशी गावात आठवडे बाजार भरत असून, शनिवारच्या कांदा लिलावकरिता शेतकरी लहान, मोठ्या वाहनातून कांदा गोण्या घेऊन येतात. कांदा व जनावरे घेऊन जाणारे वाहने रस्त्याच्या दुतर्फा लावले जात असल्याने येथे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार व शनिवारी वाहतूक कोंडीचे संकट असते. जागतिक बँक प्रकल्पाकडून मागील महिन्यात शनिचौक ते अहिल्यानगर रस्त्यावरील एक मोठे खड्डे बुजविण्यात आले असले, तरी तेथून शंभर मीटरवरील दहा ते बारा मोठे खड्डे, तसेच राहिल्याने प्रवासी व ग्रामस्थांना येथून ये-जा करिता कसरत करावी लागते..वडाळा बहिरोबा, घोडेगाव, शिंगवे तुकाई फाटा, तसेच पांढरीपूल येथील रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले असल्याने अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. घोडेगाव ते वडाळा या आठ किलोमीटर मार्गावर पाचशेहून अधिक खड्डे पडले असून पन्नासहून अधिक खड्डे अपघाताला आमंत्रण देणारे ठरत आहेत. मराठवाडा, विदर्भ आणि पुणे, मुंबईहून येणारे शनिभक्त याच मार्गे येत असल्याने त्यांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. नेवासे, शेवगाव, पाथर्डी तालुक्यांतील अनेक जड वाहने महामार्गावरून जातात, तसेच व्यावसायिक, शालेय विद्यार्थी, नोकरदार व मजुरांना रोजचे येणे-जाणे खराब रस्त्यांमुळे त्रासदायक ठरत आहे..वाहतूक कोंडीचा रस्ता...मागील महिन्यात घोडेगाव येथे बाजार समितीचे अनियोजन, पोलिस यंत्रणेचे दुर्लक्ष, पडलेला पाऊस आणि रस्त्यावर असलेल्या बेसुमार खड्ड्यांमुळे १५ ऑगस्ट रोजी तीन तास तर १६ ऑगस्ट रोजी तब्बल दहा तास वाहतूक कोंडी झाली होती. वरील कारणाने वाहतूक ठप्प होण्याचे प्रकार कमी, अधिक प्रमाणात नियमित झाले आहेत..अहिल्यानगर ते छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाच्या दुरवस्था अनेक वर्षांपासून आहे. खराब रस्त्यामुळे अपघाताचा धोका, तसेच वेळेवर जाणे होत नाही. याबाबत संबंधित विभाग व खासदार नीलेश लंके यांच्याकडे तक्रार केली आहे.-अतुल बोकरिया, उद्योजक, नवीदिल्ली.Sangamner Ganesh Visarjan:'संगमनेरमध्ये गणेश विसर्जन तयारीचा आढावा'; सामाजिक संघटना व नगरपरिषदेची संयुक्त बैठक.महामार्गावर खड्डे जास्त असल्याने बस अहिल्यानगरला उशिरा जाते. यामुळे राधाबाई काळे महाविद्यालयात जाण्यास उशीर होतो. क्लास व शाळेत वेळेवर जाणे होत नसल्याने शैक्षणिक नुकसान होत आहे.- वृषाली अमोल शिरसाठ, विद्यार्थिनी, वांजोळी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.