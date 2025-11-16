villagers protest: नरभक्षक बिबट्याला ठार करा: ग्रामस्थांची मागणी; कर्जुनेखारे, निंबळक, इसळक, हमीदपूर ग्रामस्थांचा रास्तारोको

नगर तालुका: नरभक्षक बिबट्या जीवघेणे हल्ले करत आहे. बिबट्याने कर्जुनेखारे येथील मुलीचा जीव घेतल्यानंतर निंबळकच्या मुलाला गंभीर जखमी केले. नरभक्षक बिबट्या लोक वस्तीत घुसू लागले आहेत. बिबट्यांना ठार मारण्याचे आदेश आल्याशिवाय रास्तारोको आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेत केडगाव-निंबळक बायपास रस्त्यावर आंदोलन केले. उपवनसंरक्षक धर्मवीर सालविठ्ठल यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...मागील तीन दिवसांपासून लोकवस्तीत बिबट्याचे हल्ले सुरू आहेत. या बिबट्याचा कायमचा बंदोबस्त करण्यासाठी गोळ्या घाला, पिंजरे बसवा, या मागणीसाठी निंबळक गावातील दत्त मंदिर चौकात सकाळी दहा वाजल्यापासून दुपारी एकपर्यंत, त्यानंतर निंबळक बायपास चौकात सुमारे अर्धा तास रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. .बिबट्याने कर्जुनेखारे येथील एका मुलीचा जीव घेतला होता. निंबळक येथे मुलाला गंभीर जखमी केले. शेळ्या, मेंढ्या, कुत्रे, कोंबड्या फस्त केल्या. या घटनांनी हिंगणगाव, हमीदपूर, निंबळक, इसळक, खारेकर्जुने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. बिबट्याच्या भीतीने नागरिक मुलांना शाळेत पाठवत नाहीत. त्यामुळे शाळा, महाविद्यालय बंद आहे..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा... या आंदोलनात जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष प्रताप पाटील शेळके, नगरपंचायत समितीचे माजी उपसभापती डॉ. दिलीप पवार, युवा नेते अजय लामखडे, बी. डी. कोतकर, घनश्याम म्हस्के, नाना दिवटे यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.