अहिल्यानगर

Ahilyanagar Crime: 'सोशल मीडियाच्या बदनामीचा एक बळी'; गळनिंबमध्ये अल्पवयीन मुलाने संपवले जीवन; सहा जणांवर गुन्हा

Social Media Bullying Turns Fatal: अनिकेतला वाहनासह लोणी पोलिस ठाण्यात आणले. चौकशीनंतर अनिकेतला त्याच्या कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्यात आले. अनिकेत रात्री घरी गेल्यानंतर दिनेश राकेचा याने सोशल मीडियावर अनिकेतचा फोटो अपमानास्पद व आक्षेपार्ह मजकूर टाकून त्याची ओळख प्रसिद्ध केल्याचे समोर आले.
Police begin investigation in Galnimb after minor’s death allegedly caused by social media defamation.

Police begin investigation in Galnimb after minor’s death allegedly caused by social media defamation.

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हार : सोशल मीडियावरील बदनामीच्या धास्तीने एका अल्पवयीन मुलाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना गळनिंब  (ता. श्रीरामपूर) येथे मंगळवारी (ता.२८) सकाळी घडली. अनिकेत सोमनाथ वडितके (वय १७) असे या मुलाचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
Social Media
Ahmednagar
crime
endlife
online
Cyber Crime
minor
district
defamation case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com