Ahilyanagar Crime: 'सोशल मीडियाच्या बदनामीचा एक बळी'; गळनिंबमध्ये अल्पवयीन मुलाने संपवले जीवन; सहा जणांवर गुन्हा

कोल्हार : सोशल मीडियावरील बदनामीच्या धास्तीने एका अल्पवयीन मुलाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना गळनिंब (ता. श्रीरामपूर) येथे मंगळवारी (ता.२८) सकाळी घडली. अनिकेत सोमनाथ वडितके (वय १७) असे या मुलाचे नाव आहे. .Ahilyanagar Crime: 'हातचलाखीने दागिने चोरणाऱ्या महिलांना अटक'; जामखेड बसस्थानकात स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई...या मुलास आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी लोणी पोलिसांनी चार आरोपींच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपी कोल्हार व तिसगाववाडीचे राहणारे आहेत. ते एका संघटनेशी संबंधित कार्यकर्ते आहेत. दिनेश राकेचा त्याचा भाऊ प्रशांत राकेचा, संकेत खर्डे (तिसगाववाडी प्रवरा) व सौरभ लहामगे, अशी आरोपींची नावे आहेत. अमोल मोहन वडितके यांनी फिर्याद दिली. .या फिर्यादीत म्हटले की, अनिकेतने सोमवारी (ता.२७) आपल्या वाहनाद्वारे एका व्यक्तीच्या विनंतीवरून गाय घेऊन गेला होता. कोल्हार येथून तिसगाववाडीमार्गे राजुरी रस्त्याने चांडीवाडीकडे गाय घेऊन जात असताना राजुरी रस्त्यावर काही तरुणांनी हे वाहन अडविले.यावेळी या चौघा आरोपींसह इतर दोघांनी अनिकेतला अडवून त्याला शिवीगाळ व दमदाटी केली. पोलिस तत्काळ घटनास्थळी पोहचले. अनिकेतला वाहनासह लोणी पोलिस ठाण्यात आणले. चौकशीनंतर अनिकेतला त्याच्या कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्यात आले. अनिकेत रात्री घरी गेल्यानंतर दिनेश राकेचा याने सोशल मीडियावर अनिकेतचा फोटो अपमानास्पद व आक्षेपार्ह मजकूर टाकून त्याची ओळख प्रसिद्ध केल्याचे समोर आले. त्याचे स्क्रीनशॉट अनिकेतच्या कुटुंबीयांनी जपून ठेवले आहेत. पोलिसांच्या नोंदीप्रमाणे ही पोस्ट सोशल मीडियावर फिरत होती. आपली बदनामी होईल, या धास्तीने अनिकेतने घरात गळफास घेतला..तो मंगळवारी सकाळी साडेअकरा वाजण्याच्या सुमारास गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आला. त्याला तत्काळ लोणी येथील प्रवरा मेडिकल ट्रस्टच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. त्यानंतर सर्व नातेवाईक लोणी पोलिस ठाण्यात गेले. संबंधित आत्महत्या करण्यास कारणीभूत असणाऱ्या आरोपींवर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करा, त्याशिवाय आम्ही मृतदेहाची उत्तरीय तपासणी करू देणार नाही, तसेच मृतदेह ताब्यातही घेणार नाही, असा पवित्रा घेतला. .Bribery Action:'नगरमध्ये महावितरणचा वायरमन लाचेच्या जाळ्यात'; सौर कृषिपंप सर्वेक्षणासाठी शेतकरी मेटाकुटीला अन्...शिर्डीचे पोलिस उपअधीक्षक अमोल भारती व सहायक पोलिस निरीक्षक कैलास वाघ यांनी या प्रकरणात दुपारपासून गांभीर्याने लक्ष घालून परिस्थिती हाताळली व चार कार्यकर्ते व इतर दोन, अशा सहा व्यक्तींवर रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी अद्याप कोणालाही अटक झालेली नाही. पोलिस उपनिरीक्षक संजय विखे तपास करत आहेत.