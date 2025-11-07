अहिल्यानगर

दुर्देवी घटना! 'कोपरगाव तालुक्यात बिबट्याच्या हल्ल्यात पुन्हा चार वर्षीय चिमुकलीचा मृत्यू'; नंदिनी घराबाहेर खेळत हाेती अन्..

Tragedy in Kopargaon: टाकळी रस्त्यावरील चराजवळ चव्हाण वस्तीवर ऊसतोडणी कुटुंब राहण्यास आले आहे. नंदिनी घराबाहेर खेळत असताना बिबट्याने तिच्यावर हल्ला करत तिला उचलून नेले. कुटुंबीयांच्या ही घटना लक्षात आल्याने शेजाऱ्यांसह त्यांनी तिचा शोध घेतला.
Leopard Kills Couple

Villagers in Kopargaon in shock after a four-year-old girl was killed by a leopard near her home; forest teams begin search operation.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोपरगाव: तालुक्यातील टाकळी रोडवरील चर भागात ऊस तोडणीसाठी आलेल्या कुटुंबातील चार वर्षीय चिमुकली नंदिनी प्रेमदास चव्हाण हिच्यावर बिबट्याने झडप घालून तिला उलचून नेले. काही अंतरावर तिचा मृतदेह आढळून आला. ही घटना काल (ता.५) रात्री आठ वाजेच्या सुमारास घडली. संतापलेल्या ग्रामस्थांनी शासनाचा निषेध करत नगर-मनमाड रस्त्यावर दोन तास रास्तारोको आंदोलन केले.

