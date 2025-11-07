दुर्देवी घटना! 'कोपरगाव तालुक्यात बिबट्याच्या हल्ल्यात पुन्हा चार वर्षीय चिमुकलीचा मृत्यू'; नंदिनी घराबाहेर खेळत हाेती अन्..

कोपरगाव: तालुक्यातील टाकळी रोडवरील चर भागात ऊस तोडणीसाठी आलेल्या कुटुंबातील चार वर्षीय चिमुकली नंदिनी प्रेमदास चव्हाण हिच्यावर बिबट्याने झडप घालून तिला उलचून नेले. काही अंतरावर तिचा मृतदेह आढळून आला. ही घटना काल (ता.५) रात्री आठ वाजेच्या सुमारास घडली. संतापलेल्या ग्रामस्थांनी शासनाचा निषेध करत नगर-मनमाड रस्त्यावर दोन तास रास्तारोको आंदोलन केले. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.टाकळी रस्त्यावरील चराजवळ चव्हाण वस्तीवर ऊसतोडणी कुटुंब राहण्यास आले आहे. नंदिनी घराबाहेर खेळत असताना बिबट्याने तिच्यावर हल्ला करत तिला उचलून नेले. कुटुंबीयांच्या ही घटना लक्षात आल्याने शेजाऱ्यांसह त्यांनी तिचा शोध घेतला. घरापासून काही अंतरावर तिचा मृतदेह आढळला. संतप्त ग्रामस्थांनी मृतदेह घेऊन रास्तारोको आंदोलन करत वन विभागाचे लक्ष वेधले. वन विभाग झोपला आहे का, बिबट्यांची संख्या वाढूनही कुठलेही ठोस पावले का उचलली जात नाहीत, अजून किती बळी घेणार, असे संतप्त सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केले..कोल्हे कारखान्याचे अध्यक्ष विवेक कोल्हे, विश्वस्त सुमित कोल्हे घटनास्थळी पोहोचले. संतापलेल्या विवेक कोल्हे यांनी प्रश्नांची सरबत्ती करत वन अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत जाब विचारला. ते म्हणाले की, परिसरात ६० ते ७० बिबट्यांचा वावर असताना वन विभागाने किती जनजागृतीचे कार्यक्रम घेतले, नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत नेमक्या काय उपाययोजना केल्या, अधिकाऱ्यांना इतर कामास वेळ मिळतो. मात्र, नागरिकांच्या सुरक्षेचे काय, मागील दोन आठवड्यांत चार निष्पाप लोकांवर व प्राण्यांवर बिबट्यांनी हल्ले केले. .वन विभागाला वारंवार निवेदने, सूचना केल्या, असे असताना वन अधिकारी मोबाईलच्या बॅटरीमध्ये बिबटे शोधायला येतात. शेतकऱ्यांना पुढे करून त्यांची थट्टा करतात. या सर्व प्रकाराला प्रशासन, वन अधिकारी व स्थानिक लोकप्रतिनिधी जबाबदार असल्याचा आरोपही कोल्हे यांनी यावेळी केला. ग्रामस्थांना कुठलेही ठोस आश्वासन न मिळाल्याने व कुणाच्याही कुटुंबावर ही वेळ येऊ नये; अन्यथा यापेक्षा मोठा उद्रेक जनतेतून होईल, असा इशाराही कोल्हे यांनी दिला. बिबट्यांच्या मानवावरील वाढत्या हल्ल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण आहे. MPSC Success Story.MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...नरभक्षक बिबट्या जेरबंद कराबिबट्यांची नसबंदी करावी, अशी मागणी मी या आधीच केली आहे. नरभक्षक बिबट्या वन विभागाने तातडीने जेरबंद करावा. आगामी दहा दिवसांत इतर बिबट्यांचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी कोल्हे यांनी यावेळी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.