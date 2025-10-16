अहिल्यानगर

Leopard Attack:'बिबट्याच्या हल्ल्यात बालिकेचा मृत्यू';अकोले तालुक्यातील घटना, मुलगी अंगणात खेळत हाेती अन्..

Forest department action after leopard kills girl: मंगळवारी सायंकाळी लहानू गांगड शेतात गेले होते, तर आई घरात होती. मुलगी घराबाहेरील अंगणात एकटीच खेळत असताना, सायंकाळी साडेसहा ते पावणेसातच्या सुमारास अंधाराचा फायदा घेऊन बिबट्याने तिला उचलून नेले.
Updated on

अकोले: अकोले तालुक्यातील देवठाण येथे एका तीन वर्षीय बालिकेचा बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला. ही घटना मंगळवारी सायंकाळी घडली. कविता लहानू गांगड (वय ३) असे मृत्युमुखी पडलेल्या मुलीचे नाव आहे.

