Leopard Attack:'बिबट्याच्या हल्ल्यात बालिकेचा मृत्यू';अकोले तालुक्यातील घटना, मुलगी अंगणात खेळत हाेती अन्..

अकोले: अकोले तालुक्यातील देवठाण येथे एका तीन वर्षीय बालिकेचा बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला. ही घटना मंगळवारी सायंकाळी घडली. कविता लहानू गांगड (वय ३) असे मृत्युमुखी पडलेल्या मुलीचे नाव आहे. .याबाबत अधिक माहिती अशी की, लहानू गांगड हे कुटुंब देवठाण शिवारातील हिवरगाव रस्त्यावर राहते आणि एका शेतकऱ्याकडे जमीन वाट्याने कसत आहे. मंगळवारी सायंकाळी लहानू गांगड शेतात गेले होते, तर आई घरात होती. मुलगी घराबाहेरील अंगणात एकटीच खेळत असताना, सायंकाळी साडेसहा ते पावणेसातच्या सुमारास अंधाराचा फायदा घेऊन बिबट्याने तिला उचलून नेले..ही बातमी देवठाण परिसरात पसरताच बिबट्याची मोठी दहशत निर्माण झाली. वन विभागाला या घटनेची माहिती देण्यात आली. वन विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी, कुटुंबातील सदस्य आणि स्थानिक ग्रामस्थ यांनी रात्री उशिरापर्यंत कविताचा देवठाण परिसरात शोध घेतला. रात्री उशिरा देवठाण येथील हिवरगाव रस्त्याच्या परिसरात तिचा मृतदेह आढळून आला.