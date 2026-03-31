अहिल्यानगर

Ahilyanagar Crime: भविष्य सांगण्याच्या बहाण्याने अंगठ्या लंपास; दोघांकडून ज्येष्ठ नागरिकांची फसवणूक!

public advisory on dealing with accused properties: भविष्य सांगण्याच्या बहाण्याने हातचलाखी; पुणे बसस्थानक व केडगाव वेशीसमोर ज्येष्ठ नागरिकांना गंडा घालून सोन्याच्या अंगठ्या लंपास, दोन्ही प्रकरणी गुन्हे दाखल
Fortune-Telling Scam: Elderly Targeted, Gold Rings Stolen

Fortune-Telling Scam: Elderly Targeted, Gold Rings Stolen

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहिल्यानगर: भविष्य सांगण्याच्या बहाण्याने हातचलाखी करत दोघांनी ज्येष्ठ नागरिकांची फसवणूक करत सोन्याच्या अंगठ्या लंपास केल्या. शहरातील पुणे बसस्थानक व केडगाव वेशीसमोर येथे दोन घटना घडल्या. याप्रकरणी पोलिस ठाण्यात दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
crime
scam
district
Fraud Crime
elderly violence

Related Stories

No stories found.