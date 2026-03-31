Ahilyanagar Crime: भविष्य सांगण्याच्या बहाण्याने अंगठ्या लंपास; दोघांकडून ज्येष्ठ नागरिकांची फसवणूक!

अहिल्यानगर: भविष्य सांगण्याच्या बहाण्याने हातचलाखी करत दोघांनी ज्येष्ठ नागरिकांची फसवणूक करत सोन्याच्या अंगठ्या लंपास केल्या. शहरातील पुणे बसस्थानक व केडगाव वेशीसमोर येथे दोन घटना घडल्या. याप्रकरणी पोलिस ठाण्यात दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..पहिल्या घटनेत अरुण सहादू निंबाळकर (वय ७४, रा. लेखानगर, एकवीरा चौक, सावेडी) यांनी फिर्याद दिली. ते नातेवाइकांकडे जाण्यासाठी पुणे बसस्थानकावर बसची वाट पाहत होते. यावेळी दोन अनोळखी व्यक्ती त्यांच्याजवळ आले. एकाने दुसऱ्याचे भविष्य सांगण्याचे नाटक केले. काही वेळाने ते दोघे निंबाळकर यांच्याजवळ आले. त्यांनी विश्वास संपादन करत निंबाळकर यांना २० रुपयांच्या नोटेमध्ये सोन्याची अंगठी ठेवण्यास सांगितले. .अंगठीवर फुंकर मारून ती पिशवीत ठेवल्याचा बहाणा केला. काही वेळाने तपासले असता पिशवीत अंगठी व नोट दोन्ही मिळून आले नाही. चोरीला गेलेली अंगठी सात ग्रॅम वजनाची होती. याप्रकरणी कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..दुसरी घटना केडगाव वेस परिसरात घडली. याबाबत संतोष चंद्रसेन गायकवाड यांनी फिर्याद दिली. त्यांना अनोळखी तरुणाने 'मी मोठा ज्योतिषी आहे, तुमचे भविष्य पाहतो' असे सांगून गायकवाड यांचा विश्वास संपादन केला. 'भविष्य पाहण्यासाठी बोटातील अंगठी २० रुपयांच्या नोटेत गुंडाळून ठेवा,' असे त्यांना सांगितले. गायकवाड यांनी विश्वासाने ५ ग्रॅमची सोन्याची अंगठी काढून दिली. आरोपीने अंगठी नोटेत गुंडाळून त्यांच्या शर्टाच्या खिशात टाकल्याचा बनाव केला.