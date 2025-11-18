अहिल्यानगर

Teachers Suspended:'अहिल्यानगरमधील दोन परित्यक्ता शिक्षिका निलंबित';बदलीसाठी माेठा बनाव, शिक्षण क्षेत्रात खळबळ..

Shock in Education Sector: जिल्हा परिषदेतील बदल्यात हे नेहमी घडते. त्याबाबत सत्यता पडताळणीसाठी नेमलेल्या समितीने दोन शिक्षिकेंवर ठपका ठेवला आहे. त्यातून त्यांना जिल्हा परिषदेच्या सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे.
Education department suspends two Ahilyanagar teachers after exposing their fabricated separation claims for transfer benefits.

अहिल्यानगर: सोयीच्या बदलीसाठी शिक्षकांकडून विविध क्लृप्त्या केल्या जातात. कधी दिव्यांग तर कधी घटस्फोटीत असल्याचा बनाव केला जातो. जिल्हा परिषदेतील बदल्यात हे नेहमी घडते. त्याबाबत सत्यता पडताळणीसाठी नेमलेल्या समितीने दोन शिक्षिकेंवर ठपका ठेवला आहे. त्यातून त्यांना जिल्हा परिषदेच्या सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे.

