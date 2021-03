'वॉटर बॅंके'साठी जुन्या वाड्यांचे दगड काढून पिचिंगसाठी देण्याचा निर्णय

जामखेड (अहमदनगर) : तालुक्‍यातील सरदवाडीत साकारलेल्या 'वॉटर बॅंके'च्या बळकटीसाठी गावातील, वापरात नसलेल्या पुरातन वाड्याचे दगड काढून पिचिंगसाठी देण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतला. हा निर्णय कौतुकास्पद असून, सरदवाडीकरांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे असल्याचे आमदार रोहित पवार यांनी सांगितले. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चार आस्थापना 'सील'



सरदवाडी (ता. जामखेड) येथे सुरू असलेल्या 'वॉटर बॅंके'च्या कामाची आमदार रोहित पवार यांनी पाहणी केली. त्यावेळी ते बोलत होते. सरदवाडी हे अवघे एक हजार लोकसंख्येचे गाव असून, भूगर्भातील पाणीसाठा कमी झाल्याने गावात पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली. दर वर्षी ग्रामस्थांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत होती. उन्हाळ्यात अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळे पाण्यासाठी जमेल तसे जो-तो इतरत्र स्थलांतरित झाला. त्यामुळे या गावात पुरातन अनेक घरे व चिरेबंदी वाडे माणसांविना उभे आहेत. या वाड्यांचे दगड या 'वॉटर बॅंके'च्या पिचिंगसाठी देण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतला. येथील पाणीपुरवठा विहीर व जुन्या आडाजवळील दोन नाल्यांचे खोलीकरण करण्याचा प्रस्ताव मांडला. ग्रामस्थांनीही तयारी दाखविली. त्यातून हे काम पूर्णत्वास गेले.



सकाळ रिलीफ फंड, कर्जत- जामखेड एकात्मिक विकास संस्था व नाम फाउंडेशन यांच्या मदतीने येथील दोन्ही नालाबांधांचे खोलीकरण, रुंदीकरण व सांडवा नूतनीकरणाचे काम झाले. त्यात साडेसात ते आठ कोटी लिटर पाणी साठविण्याची क्षमता तयार झाली. या 'वॉटर बॅंके'ला बळकटी मिळावी, यासाठी माजी सरपंच रामदास सिरसाठ यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामस्थ प्रयत्न करीत आहेत. या 'वॉटर बॅंके'मुळे परिसरातील सर्वांचाच पाणीप्रश्न सुटेल, हे मात्र निश्‍चित.

