Wanjari Community: वंजारी समाजाचे उपोषण मागे : पालकमंत्री राधाकृष्ण विखेंशी चर्चा; अपर जिल्हाधिकाऱ्यांचे लेखी आश्वासन

बोधेगाव: वंजारी समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करावा, या मागणीसाठी थाटे-वाडगाव (ता. शेवगाव) येथे सुरू असलेले उपोषण मागे घेण्यात आले. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्याशी मोबाईलवरून झालेली चर्चा आणि अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या लेखा आश्वासनानंतर अकराव्या दिवशी आंदोलन मागे घेण्यात आले..वंजारी समाजास अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण मंजूर करून हैदराबाद, कर्नाटक तसेच बीड गॅझेट तत्काळ लागू करावे, यासह विविध मागण्यांसाठी १ ऑक्टोबरपासून थाटे-वाडगाव येथे परमेश्वर केदार, डॉ. अभिजित गिते आणि युवराज जवरे या तिघांनी उपोषण सुरू होते. उपोषणाकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत वाडगाव तसेच परिसरातील वंजारी समाजातर्फे बोधेगाव येथील मुंडे चौकात रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. .त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी कोनोशीतील वीस वर्षीय युवकाने आत्महत्या केल्याने वंजारी समाज आक्रमक झाला होता. दोन दिवसांपूर्वी वाडगाव लागत असलेल्या तलावात महिला, पुरुषांनी जलसमाधी आंदोलन केले. तसेच १२ आॅक्टोबरपासून राज्यव्यापी आंदोलनांचा इशारा देण्यात आला होता..अहिल्यानगरचे अपर जिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते यांनी शनिवारी उपोषणस्थळी भेट देऊन उपोषणकर्त्यांना पालकमंत्री विखे यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार येत्या पंधरा दिवसांत शासन स्तरावर बैठकीचे आयोजन करून आपल्या मागण्या मार्गी लावण्याबाबत आश्वासन तसेच परळी मतदारसंघाचे आमदार धनंजय मुंढे, मदत व पुनर्वसनमंत्री अतुल सावे यांनी दूरध्वनीच्या संपर्कातून उपोषण मागे घेण्याची विनंती केल्याने उपोषण मागे घेण्यात आले..यावेळी संघर्ष योद्धा बबनराव ढाकणे केदारेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष ॲड. प्रताप ढाकणे, जय भगवान महासंघाचे प्रमुख बाळासाहेब सानप, अरुण मुंढे, गोकुळ दौंड, राजेंद्र दौंड, प्रांताधिकारी प्रसाद मते, तहसीलदार आकाश दहाडदे, नायब तहसीलदार मयूर बेरड यांच्यासह प्रशासनातील अधिकारी, पोलिस कर्मचारी उपस्थित होता. उपोषणस्थळी शेवगाव पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक संतोष मुटकुळे यांनी आपल्या फौज फाट्यासह चोख बंदोबस्त ठेवला होता.