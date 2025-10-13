अहिल्यानगर

Wanjari Community: वंजारी समाजाचे उपोषण मागे : पालकमंत्री राधाकृष्ण विखेंशी चर्चा; अपर जिल्हाधिकाऱ्यांचे लेखी आश्वासन

“Written Assurance by District Officials: वंजारी समाजास अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण मंजूर करून हैदराबाद, कर्नाटक तसेच बीड गॅझेट तत्काळ लागू करावे, यासह विविध मागण्यांसाठी १ ऑक्टोबरपासून थाटे-वाडगाव येथे परमेश्वर केदार, डॉ. अभिजित गिते आणि युवराज जवरे या तिघांनी उपोषण सुरू होते.
Guardian Minister Radhakrishna Vikhe Patil discussing with Wanjari community leaders before they ended their hunger strike.

बोधेगाव: वंजारी समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करावा, या मागणीसाठी थाटे-वाडगाव (ता. शेवगाव) येथे सुरू असलेले उपोषण मागे घेण्यात आले. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्याशी मोबाईलवरून झालेली चर्चा आणि अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या लेखा आश्‍वासनानंतर अकराव्या दिवशी आंदोलन मागे घेण्यात आले.

