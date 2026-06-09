अहिल्यानगर

Weather Alert: पुढील ४८ तास सतर्क राहा! अहिल्यानगर जिल्ह्यास ‘यलो अलर्ट’; दोन दिवस वादळी पाऊस अन् विजांच्या कडकडाटाचा इशारा

Weather safety guidelines during thunderstorms: वादळी पाऊस, विजांचा कडकडाट आणि सोसाट्याच्या वाऱ्याचा इशारा; नागरिकांनी झाडे, टॉवर, विद्युत खांबांपासून दूर राहून सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घ्यावा, प्रशासनाचे आवाहन
Ahmednagar Under Yellow Alert as Lightning, Rain and Strong Winds Loom

Ahmednagar Under Yellow Alert as Lightning, Rain and Strong Winds Loom

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अहिल्यानगर: जिल्ह्यात दोन दिवस विजांचा कडकडाट, मध्यम पाऊस व सोसाट्याच्या वाऱ्याची शक्यता असल्याने भारतीय हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार जिल्ह्यासाठी ''यलो अलर्ट'' जारी करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी सर्व नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते यांनी केले आहे.

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