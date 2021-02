दहावी उत्तीर्णांसाठी हनी योजना : तुम्ही फक्त उद्योग उभारा, सरकार उचलेल सर्व जबाबदारी

नगर : ः राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळामार्फत मधमाशीपालन व मधकेंद्र योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी रमेश सुरुंग यांनी केले आहे. सुरुंग म्हणाले, की मध उद्योगाचे विनामूल्य प्रशिक्षण व साहित्य स्वरूपात 50 टक्के अनुदान, शासनाच्या हमी भावाने मधखरेदी, विशेष छंद प्रशिक्षणाची सुविधा, मधमाश्‍यांचे संरक्षण व संवर्धनासाठी साह्य देण्यात येते. हेही वाचा - अजितदादांच्या एका शब्दाने फिरले नगरचं राजकारण योजनेत वैयक्तिक मधपाळ घटकासाठी अर्जदार साक्षर व 18 वर्षे वयावरील असावा. केंद्रचालक प्रगतिशील मधपाळ या घटकासाठी व्यक्ती 21 वर्षांपेक्षा अधिक वयाची व दहावी उत्तीर्ण असावी. व्यक्तीच्या किंवा कुटुंबाच्या नावे किमान दोन एकर शेतजमीन किंवा भाडेतत्त्वावरील शेतजमीन असावी, तसेच मधमाशीपालन प्रजनन व मधउत्पादनाबाबत लोकांना प्रशिक्षण व पायाभूत सुविधा देण्याची क्षमता असावी. या योजनेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 फेब्रुवारी आहे. अधिक माहितीसाठी संपर्क ः (0241) 2353410, मोबाईल ः 7769935193.

Web Title: You just set up the industry, the government will take all the responsibility