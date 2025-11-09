अहिल्यानगर

Scientist Ranjit Raut: चौंडीत फुलपाखरू उद्यान उभारा; युवा शास्त्रज्ञ रणजित राऊत यांचा प्रस्ताव, जैवविविधता संवर्धन व्हावे

Butterfly Park Proposed in Chaundi: राऊत यांनी दिलेल्या निवेदनात चौंडी विकास प्रकल्पात खालील महत्त्वाचे घटक समाविष्ट करण्याची विनंती केली आहे, त्यामध्ये स्थानिक फुलपाखरू उद्यान, तसेच स्थलांतरित फुलपाखरांचे संवर्धन, निरीक्षण आणि अभ्यासासाठी विशेष असे फुलपाखरू उद्यान उभारणे गरजेचे आहे.
Young scientist Ranjit Raut proposes butterfly park at Chaundi to conserve biodiversity and spread environmental awareness.

Updated on

जामखेड: चौंडी विकास प्रकल्पात जैवविविधता व पर्यावरण संवर्धनाचे विविध उपक्रम समाविष्ट करण्यावेत, असा प्रस्ताव युवा शास्त्रज्ञ रणजित राऊत यांनी दिला आहे. यासंदर्भात राऊत यांनी विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांना भेटून सविस्तर प्रस्ताव दिला आहे.

Ahmednagar
environment
district
Biodiversity
Proposal
Butterfly
Butterfly Park
adventure gardens
Scientist

