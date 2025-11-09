Scientist Ranjit Raut: चौंडीत फुलपाखरू उद्यान उभारा; युवा शास्त्रज्ञ रणजित राऊत यांचा प्रस्ताव, जैवविविधता संवर्धन व्हावे

जामखेड: चौंडी विकास प्रकल्पात जैवविविधता व पर्यावरण संवर्धनाचे विविध उपक्रम समाविष्ट करण्यावेत, असा प्रस्ताव युवा शास्त्रज्ञ रणजित राऊत यांनी दिला आहे. यासंदर्भात राऊत यांनी विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांना भेटून सविस्तर प्रस्ताव दिला आहे..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.त्यात म्हटले की, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्मभूमी असलेल्या चौंडीच्या सर्वांगीण विकासाचा आराखडा तयार होत असताना, या प्रकल्पात जैवविविधता व पर्यावरण संवर्धनाला विशेष प्राधान्य द्यावे, अशी विनंतीकेली. राऊत यांनी दिलेल्या निवेदनात चौंडी विकास प्रकल्पात खालील महत्त्वाचे घटक समाविष्ट करण्याची विनंती केली आहे, त्यामध्ये स्थानिक फुलपाखरू उद्यान, तसेच स्थलांतरित फुलपाखरांचे संवर्धन, निरीक्षण आणि अभ्यासासाठी विशेष असे फुलपाखरू उद्यान उभारणे गरजेचे आहे..स्थानिक व स्थलांतरित पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी आणि पर्यावरण संतुलनासाठी पक्षी अभयारण्याची निर्मिती, स्थानिक औषधी वनस्पतींचे संवर्धन, प्रसार आणि संशोधनासाठी स्वतंत्र वनौषधी व जैवविविधता उद्यान स्थापन करणे, विद्यार्थ्यांना व संशोधकांना पर्यावरण शिक्षण, निसर्गसंवर्धन आणि जैवविविधतेविषयी प्रशिक्षण देण्यासाठी केंद्राची स्थापना करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...पर्यावरणपूरक पर्यटनाचे आकर्षण ठरणारराऊत म्हणाले, या जन्मभूमीत पर्यावरणसंवर्धन व निसर्गप्रेमाचा संदेश देणारे चौंडी जैवविविधता केंद्र उभारणे ही काळाची गरज आहे. या उपक्रमामुळे चौंडी केवळ ऐतिहासिक स्थळ नव्हे, तर पर्यावरणपूरक पर्यटनाचे आकर्षण ठरणार आहे. या प्रस्तावाचे स्थानिक नागरिक, विद्यार्थी व पर्यावरणप्रेमींनी स्वागत केले आहे. चौंडी विकास प्रकल्प पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत विकासाचा आदर्श ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.