अकोला

Amol Mitkari : विमान अपघातावर मिटकरींचे गंभीर प्रश्न; सहा मृतदेहांपैकी एकाचा ठावठिकाणा अद्याप अज्ञात

Ajit Pawar plane crash controversy : अजित पवार यांच्या विमान अपघातप्रकरणावर आमदार अमोल मिटकरी यांच्या ट्विटमुळे राजकीय खळबळ उडाली आहे. मृतांच्या संख्येतील विसंगती, पायलट बदल, डिजिटल नोंदी व कागदपत्रांबाबत संशय व्यक्त करत त्यांनी पारदर्शक तपासाची मागणी केली आहे.
योगेश फरपट
Updated on

अकोला : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी अजित पवार यांच्या विमान अपघातप्रकरणावरून केलेल्या ट्विटमुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. या ट्विटमध्ये मिटकरी यांनी अपघातासंदर्भात अनेक गंभीर व संशयास्पद मुद्दे उपस्थित करत सखोल आणि पारदर्शक तपासाची मागणी केली आहे.

