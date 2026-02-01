Political Success Story: रिक्षा चालकाच्या मुलाची उपमहापौर पदापर्यंत झेप; संघर्षातून घडले नेतृत्व, भाजपचे अमोल गोगे यांचा प्रेरणादायी प्रवास!

-श्रीकांत राऊत अकोला : महानगरपालिकेच्या राजकारणात यंदाच्या निवडणुकीने अनेक संदेश दिले. संघर्ष, मेहनत आणि प्रामाणिक कर्तृत्वाच्या जोरावर राजकारणात यश मिळवता येते, हे उपमहापौर अमोल सुधाकर गोगे यांच्या निवडीने सिद्ध झाले आहे. एका रिक्षा चालकाचा मुलगा ते महानगरपालिकेचा उपमहापौर असा अमोल गोगे यांचा प्रवास त्यांच्या संघर्षाची ओळख पटवून देतो. भारतीय जनता पार्टीने अमोल गोगे यांना उपमहापौर पदावर संधी दिल्याने सामान्य कार्यकर्त्यांचा सन्मान केल्याचा संदेश दिला..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! तिरुपती-हिसार-तिरुपती विशेष एक्सस्प्रेला मुदतवाढ; नेमक्या कधी सुटणार गाड्या? .उममहापौर अमोल गोगे हे प्रभाग क्रमांक १८ मधून निवडून आले असून, ही त्यांची नगरसेवक म्हणून दुसरी टर्म आहे. पहिल्याच टर्ममध्ये त्यांनी प्रभागातील मूलभूत प्रश्नांवर सातत्याने प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला. प्रत्यक्ष मैदानात उतरून काम करणारा नगरसेवक म्हणून त्यांनी स्वतःची ओळख निर्माण केली. त्यामुळेच दुसऱ्यांदा निवडणूक लढवताना मतदारांनी त्यांच्यावर पुन्हा विश्वास टाकला. .अमोल गोगे यांचे शिक्षण दहावीपर्यंत झाले आहे. लहानपणापासूनच कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची होती. वडील रिक्षा चालक असल्याने घर चालवण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत होता. अशा परिस्थितीतही अमोल यांनी शिक्षणासोबत कामाची कास धरली आणि कुटुंबाचा आधार बनले. कापड दुकानात काम करणे, इलेक्ट्रिक फिटिंगची कामे करणे, छोटी-मोठी कामे करून कुटुंबाचा गाडा ओढणे, या सगळ्या अनुभवांतून अमोल गोगे घडत गेले. स्वतःच्या अडचणी असतानाही समाजातील इतरांच्या समस्या समजून घेण्याची संवेदनशीलता त्यांनी जपली. हाच गुण त्यांना समाजकारण आणि पुढे राजकारणाकडे घेऊन गेला..वीस वर्षांपासून संघटनेत कार्यभारतीय जनता पार्टीत एक सामान्य कार्यकर्ता म्हणून त्यांनी आपली वाटचाल सुरू केली. कोणताही राजकीय वारसा नसताना, केवळ कामाच्या जोरावर पक्षात विश्वास मिळवला. पक्षाच्या विविध कार्यक्रमांत सक्रिय सहभाग, बूथ पातळीवर काम, सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी झटणारी भूमिका यामुळे ते हळूहळू पक्षात ओळखले जाऊ लागले..कामाची पावती म्हणून निवडपहिल्या टर्ममधील कामाची पावती म्हणूनच दुसऱ्याच टर्ममध्ये भारतीय जनता पार्टीने अमोल गोगे यांना थेट उपमहापौरपदाची संधी दिली. ही संधी पक्षात काम करणाऱ्या सामान्य कार्यकर्त्यांसाठी प्रेरणादायी ठरली आहे. ‘पक्षात काम केले तर संधी नक्की मिळते’ असा विश्वास अमोल यांनी व्यक्त केला आहे..Maheboob Shaikh: जनतेच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरा: राष्ट्रवादी युवकचे प्रदेशाध्यक्ष महेबूब शेख, जामखेड भेटीत कार्यकर्त्यांशी साधला संवाद!.संकटातून सावरत पुन्हा उभारीअमोल गोगे यांच्या वैयक्तीक आयुष्यात मोठे आघात झालेत. २०१९ मध्ये वडिलांचे छत्र हरपले. त्यानंतर एका अपघातात त्यांच्या चिमुकल्या मुलीचेही अकाली निधन झाले. या दोन घटनांनी त्यांचे आयुष्य अक्षरशः हादरवून टाकले होते. दुःखाचा डोंगर कोसळलेला असतानाही त्यांनी स्वतःला सावरले आणि समाजकारण व राजकारणाची वाट सोडली नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.