रेमडेसिव्हरचा काळाबाजर; सर्वोपचार रुग्णालयातील परिचारिका, वॉर्डबायचा समावेश

अकोला : कोरोनाच्या Corona दुसऱ्या लाटेत रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. रुग्णांना संजीवनी ठरलेले रेमेडिसिव्हर इंजेक्शनचा Remdesivir injection राज्यासह जिल्ह्यातही काळाबाजर Black Market होत असल्याचे पोलिसांनी केलेल्या कारवाई वरून स्पष्ट झाले आहे. खाजगी हॉस्पिटल आणि मेडिकल मध्ये रॅमिडिसिव्हर इंजेक्शनचा काळाबाजार होत असताना आता अकोल्यात सुरु असलेल्या रेमेडिसिव्हरच्या काळाबाजाराला नवीन वळण आले आहे. black market of remedisivir injection in the district government hospital in Akola

चक्क अकोला शासकीय रुग्णालयात Government Hospital देखील रेमडेसिवीरचा काळाबाजार झाल्याचं पोलिस तपासात उघड झाले आहे.



तब्बल सोळाच्यावर रेमेडिसिव्हरचा काळाबाजार शासकीय रुग्णालयातून झाल्याची माहिती समोर येत आहे. अकोला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तथा सर्वोपचार रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या वार्ड बॉय आणि एका महिला नर्सला अकोला पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने ताब्यात घेतले आहे.

संपादन - विवेक मेतकर