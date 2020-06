मोठी बातमी! 70 लाख विस्थापित मजुरांना मिळणार मोफत.....

अकोला : विस्थापित मजूर व रेशन कार्ड नसलेल्या कुटुबांना प्रति शिधापत्रिका एक किलो मोफत अख्खा चणा (हरभरा) दिला जाणार आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा योजनेच्या एकूण लाभार्थ्यांच्या 10 टक्के म्हणजेच 70 लाख लाभार्थ्यांना सदर अख्खा चणा देण्यात येईल. माहे मे व जून 2020 करीता सदर अख्ख्या चणाचे वाटप करण्यात येईल. त्यासाठी 3 हजार 248 मेट्रिक टन हरभऱ्याची आवश्‍यकता लागणार आहे. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाउन घोषित करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर विस्थापित मजुरांच्या मदतीसाठी ‘आत्मनिर्भर भारत वित्तीय सहाय्य पॅकेज’ अंतर्गत धान्य दिले जाईल. जे विस्थापित मजूर राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजना किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही योजनेचे लाभार्थी नाहीत त्यांना मे व जून या दोन महिन्यांसाठी पाच किलो मोफत तांदूळ या योजनेअंतर्गत उपलब्ध होतील. त्यासोबत एक किलो मोफत अख्खा चणाचे (हरभरा) वाटप सुद्धा करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार व राज्य शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या आदेशाने सदर चणाचे वाटप करण्यात येईल. लाभार्थ्यांकडून घेणार आधार नंबर

ज्या व्यक्तीकडे कोणत्याही प्रकारची शिधापत्रिका नाही, अशा दुर्बल, विस्थापित मजूर, रोजंदारी करणाऱ्या मजुरांना मे व जून या दोन महिन्यांसाठी दोन महिन्यासाठी चणा देण्यात येणार आहे. अशा नागरिकांना हरभरा देताना रास्त भाव दुकानदाराला आधार कार्ड दाखवावे लागेल. त्यानंतर दुकानदार पुरवठा विभागाद्वारे दिलेल्या वेबसाईच्या लिंकवर क्लिक करुन संबंधिताला चना देईल. काय आहे शासनाच्या आदेशात

विस्थापित मजुरांना अख्खा चणा मोफत वाटप करण्याचा आदेश अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने 27 मे रोजी जारी केला आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या एकूण लाभार्थ्यांच्या 10 टक्के म्हणजेच 70.017 लाख लाभार्थ्यांना सदर अख्खा चणा प्रति शिधापत्रिका एक किलो द्यावयाचा असून वरील 10 टक्के लाभार्थ्यांच्या अनुषंगाने कार्डसंख्या 16 लाख 24 हजार 133 इतकी आहे. विभागनिहाय असा लागेल चणा

ठाणे विभागात येणाऱ्या जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना 184 मेट्रिक टन, पनवेल 106 मेट्रिक टन, कोल्हापूर 47, नाशिक 284, पुणे 156, कोल्हापूर 149, औरंगाबाद 295, अमरावती 189 तर नागपूर विभागातील लाभार्थ्यांसाठी 214 मेट्रिक टन चणा लागेल. दोन महिन्यांसाठी वाटप

‘आत्मनिर्भर भारत वित्तीय सहाय्य पॅकेज’ अंतर्गत विस्थापित मजूरांसह कोणत्याही योजनेचे लाभार्थी नसलेल्यांना मे व जून या दोन महिन्यांसाठी मोफत चणा देण्यात येणार आहे. त्यासाठीचे नियोजन करण्यात येत आहे.

- बी.यू. काळे

जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अकोला

Web Title: displaced laborers will get free gram from ration shop