Eknath Shinde : "कल्याणकारी उपक्रमांनी बाळासाहेबांना खरी श्रद्धांजली" – अकोल्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रतिपादन

अकोला : बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाचे औचित्य साधून हे संपूर्ण वर्ष लोकाभिमुख आणि कल्याणकारी उपक्रमांना समर्पित करण्याचा आमचा निर्धार आहे. जनतेच्या विकासातूनच बाळासाहेबांना खऱ्या अर्थाने अभिवादन करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे राष्ट्रीय प्रमुख एकनाथ शिंदे यांनी केले. राज्यभरात जनसंपर्क आणि प्रचारसभांद्वारे ते नागरिकांशी संवाद साधत असून जनतेच्या आशा-अपेक्षांना न्याय देणारे शासन देण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. .मनपा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर अकोल्यातील डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मैदानावर दुपारी ३ वाजता शिवसेना नेते उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची सभा आयोजित केली होती. यावेळी शिंदे म्हणाले, मी नेहमीच विकासालाच प्राधान्य दिले आहे. बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे साहेबांच्या विचारांचा वारसा पुढे नेताना सामान्य माणसाच्या हिताला प्रथम स्थान देणे हीच शिवसेनेची परंपरा आहे. दिलेला शब्द पूर्ण करणं हे आमचं बाळासाहेबांकडून शिकलेलं तत्त्व आहे. शिवसेना ही केवळ राजकीय नव्हे तर सामाजिक वाटचालीला दिशा देणारी चळवळ असल्याचेही त्यांनी सांगितले. .BMC Election: स्मार्ट, हरित आणि सुरक्षित मुंबईचे आश्वासन; अजित पवारांनी मांडली विकासाची दिशा, जाहीरनामा प्रकाशित.लाडकी बहिण या योजनेबाबत शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, ही योजना बंद न होता पुढे आणखी बळकट होईल. राज्यातील लाखो महिलांना आर्थिक स्वावलंबन देणारी ही योजना कुटुंबव्यवस्थेला स्थैर्य देत आहे. महिलांचा सन्मान आणि सुरक्षा ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे, असे ते म्हणाले. महिलांशिवाय समाजाचा विकास शक्य नसल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. मुलींना उच्च शिक्षणासाठी संधी उपलब्ध करून देणे, बेरोजगारी कमी करण्यासाठी उद्योगनिर्मितीवर भर देणे, तसेच शेतकऱ्यांसाठी सुरू असलेल्या योजनांचा उल्लेख करत शिंदे म्हणाले, शेतकरी, कामगार, महिला, तरुण या सर्व घटकांना सक्षम केल्याशिवाय राज्याचा सर्वांगीण विकास होऊ शकत नाही..त्यामुळे सरकारचा प्रत्येक निर्णय विकासकेंद्रित आणि लोकाभिमुखच राहील. शिवसेना ही जनतेच्या विश्वासावर उभी राहिलेली चळवळ असल्याचे सांगत त्यांनी कार्यकर्त्यांना सामाजिक संपर्क वाढवण्याचे आवाहन केले. "किती लोक जोडले, किती विश्वास कमावला हेच आमचे खरे भांडवल आहे," असे ते म्हणाले. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाचा उल्लेख करत शिंदे यांनी सांगितले, या वर्षी आम्ही लोककल्याणाच्या कार्यातून बाळासाहेबांच्या स्मृतींना अभिवादन करणार आहोत..हिंदुत्वाचा आणि लोकहिताचा मार्ग कायम ठेवत सामान्य नागरिकांच्या विकासासाठी सातत्याने काम करणे हेच त्यांना वाहिलेलं खऱ्या अर्थाने श्रद्धांजली आहे. राज्यातील राजकीय वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे यांच्या या भूमिका आणि घोषणा महत्त्वपूर्ण मानल्या जात असून विकासकेंद्रित राजकारणाची दिशा कायम राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट संकेत दिले. या सभेला केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, राज्यमंत्री संजय राठोड, माजी आमदार श्रीकांत देशपांडे,.माजी आमदार डॉ. शशिकांत खेडेकर, उपनेते गोपीकिशन बाजोरिया,जिल्हाप्रमुख श्रीरंग पिंजरकर, अश्विन नवले, नारायणराव गव्हाणकर,पांडे गुरुजी,युवासेना प्रदेश सचिव विठ्ठल सरप पाटील शहरप्रमुख राजेश मिश्रा,रमेश गायकवाड,वैभव चौधरी,जिल्हाउपप्रमुख योगेश अग्रवाल,महिला आघाडी जिल्हाप्रमुख उषाताई वीरक,रेखाताई राऊत आदी उपस्थित होते..Hidayat Patel: हल्ल्यानंतरही चालत होते, नवा व्हिडिओ | Ajit Pawar NCP | Congress | Akola | Sakal News.मी "कॉमन मॅनचा नेता"आपण "कॉमन मॅनचा नेता" असल्याचे सांगत शिंदे पुढे म्हणाले, "सोन्याचा चमचा घेऊन जन्माला आलो नाही. पण महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकाच्या आयुष्यात सोन्यासारखे दिवस आणण्याचा माझा संकल्प आहे. सत्ता ही जनतेच्या सेवेसाठी आहे, बाळासाहेबांनी दिलेला हा संदेश आमच्यासाठी मार्गदर्शक आहे..कल्याणकारी योजना राबवण्यावर भरराज्यभरातील पायाभूत सुविधा, आरोग्यसेवा, शिक्षण, सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. रस्ते, पूल, जलसंधारण, आरोग्य सुविधा, शिक्षण व्यवस्था या सर्व क्षेत्रांत आमचे काम बोलते. विकासाचा वेग कमी होऊ देणार नाही, असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले.