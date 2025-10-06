अपघात झालाय, तिघे गेलेत, चौघे ऑक्सिजनवर; शिंदेंच्या नावे माजी आमदाराला कॉल, फोन पेवर मागितले पैसे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावाने कॉल करून शिवसेनेच्याच पदाधिकाऱ्याला लुटण्याचा प्रयत्न केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. अकोला-वाशिम रोडवर अपघात झालाय आणि त्यात तिघांचा मृत्यू झालाय. चौघे ऑक्सिजनवर आहेत, ते ठाण्याचे आहेत. त्यांना मदत करा असा फोन शिवसेनेच्या अकोला संपर्क प्रमुख आणि माजी आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांना आला. पण जेव्हा पैशांची मागणी केली गेली तेव्हा यात काही तरी घोटाळा असल्याचा संशय बाजोरिया यांना आला..गोपीकिशन बाजोरिया यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदेंचा फोन आला म्हणून लगेच वाहनं घेऊन घटनास्थळी जायला निघाले. ते पातूर रोडच्या दिशेने जात असताना पुन्हा फोनवर संपर्क साधला. त्यावेळी पैशांची मागणी केली गेली. तर कॉल करणाऱ्या व्यक्तीकडून अपघाताचं ठिकाणही वेगवेगळं सांगितलं जाऊ लागलं..ठाण्यात सरकारी जागेवर ३ इमारती बांधल्या, बिल्डरकडून ११२ फ्लॅटधारकांची कोट्यवधींची फसवणूक.माजी आमदार बाजोरिया यांना उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नावाने कॉल करणाऱ्याबाबत शंका आली. सतत कॉल आल्यानं बाजोरिया यांनी पातूरकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर त्यांनी जळपास ३० ते ४० किमी पर्यंत अपघात झालाय का? कुणी ठाण्याचे आहेत का याचा शोध घेतला. पण कुठेच अपघात झाल्याचं आढळलं नाही..अपघातग्रस्तांना मदत करण्यासाठी जी व्यक्ती एकनाथ शिंदेंचं नाव घेऊन कॉल करत होती ती सतत ठिकाण बदलून सांगत होती. वेगवेगळी माहिती देत होती. यातच त्या व्यक्तीनं फोन पेवर पैसेही मागितले. यानंतर बाजोरिया यांना हा फेक कॉल असावा आणि पैसे उकळण्यासाठी केलेला प्रकार असल्याची शंका आली. जेव्हा बाजोरिया यांनी कठोर शब्दात जाब विचारला तेव्हा त्या व्यक्तीनं मोबाईल बंद केला. दरम्यान, या अशा प्रकारामुळे गरजू असतील तरी त्यांना वेळेत मदत मिळण्यासाठी अडचण होऊ शकते अशी भीती माजी आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी व्यक्त केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.