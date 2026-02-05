बोगस आयडीद्वारे लाखोंचा अपहार; रिसोड नगरपरिषद कर विभागात आर्थिक गैरव्यवहाराचा स्फोट, शहरात उडाली खळबळ!

रिसोड : येथील नगरपरिषदेत कर विभागात बोगस आयडीचा वापर करून लाखो रुपयांचा आर्थिक अपहार झाल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला असून, संपूर्ण शहरात खळबळ उडाली आहे. एका कर अधीक्षकाने कर निरीक्षकांचा बनावट आयडी वापर करत ता. १५ जुलैपूर्वीपासून लाखो रुपयांचा अपहार केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे..Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात येताच मुख्याधिकारी सतीश शेवदा यांनी तातडीने मुख्यलेखापाल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली आहे. या गैरव्यवहारामुळे नगरपरिषद प्रशासनाची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. कर निरीक्षकांनी या प्रकाराबाबत लेखी तक्रारी दाखल केल्या असून, अनेक नागरिकांनीही मालमत्ता कर भरल्यानंतरही फसवणूक झाल्याच्या तक्रारी केल्याने संशय अधिक बळावला आहे. सामान्य नागरिकांनी प्रामाणिकपणे भरलेला कर एका कर्मचाऱ्याने खासगी आयडीद्वारे वळवून लाखोंचा अपहार केल्याची जोरदार चर्चा शहरात सुरू आहे..यामध्ये कर निरीक्षकांच्या बोगस आयडीचा वापर करण्यात आल्याने हा प्रकार आर्थिक गुन्हे प्रकारात मोडणारा असल्याने चौकशीआधी या प्रकरणात पोलिसाकडे फिर्याद देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. या प्रकारात नागरिकांनी कराचा भरणा तर केला मात्र, तो कराचा भरणा पालिकेच्या रेकार्डला दिसत नसल्याने अनेक नागरिकांनी कर निरीक्षकाला धारेवर धरले होते. तेंव्हा काही कर निरीक्षकांनी चौकशी केली असता, त्यांच्या बनावट आयडीचा वापर करून कराची रक्कम दुसरीकडे वळविण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्याने या घोटाळ्याला तोंड फुटले. विशेष म्हणजे, नागरिकांच्या तक्रारींमध्ये तथ्य असल्याचे स्पष्ट होताच मुख्याधिकाऱ्यांनी त्वरित चौकशी समिती नेमल्याने नगरपरिषदेत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. आता या प्रकरणाचा सखोल तपास मुख्यलेखापाल यांच्या समितीसमोर होणार आहे..आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेशसदर प्रकरण अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे असून, सखोल तपासासाठी चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीने आठ दिवसांच्या आत अहवाल सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.- सतीश शेवदा, मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, रिसोड..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...‘त्या’ आत्महत्येशी काही संबंध?नगरपरिषदेत कार्यरत असलेल्या दुभळकर नावाच्या कर्मचाऱ्याने काही दिवसापूर्वी आत्महत्या केल्याची घटना घडल्याने या प्रकरणाला आणखी गंभीर वळण मिळाले आहे. ही आत्महत्या आणि कर विभागातील लाखोंचा अपहार यांचा काही संबंध आहे काय? असा संशयजनक व गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.