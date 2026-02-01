दुर्दैवी घटना! शेतात पाणी देताना करंट लागून शेतकऱ्याचा मृत्यू; फ्यूज बदलताना घात, खामगाव (खापरखुटी) परिसरात हळहळ..

सिंदखेड राजा : तालुक्यातील खामगाव (खापरखुटी) येथे शेतात पाणी देताना वीजेचा करंट लागून शेतकऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली. तुळशीराम विनायक शिंदे असे मृत शेतकऱ्याचे नाव असून, या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली आहे..मजुरांचे पाणावलेे डोळे! शिक्षकामुळे आगीपासून बचावले मजुरांचे संसार; उंडाळेच्या सुहास पाटील यांचे प्रसंगावधान, झोपडी जळून खाक...तुळशीराम शिंदे हे नेहमीप्रमाणे रात्रीच्या सुमारास आपल्या शेतात पाणी देण्यासाठी गेले होते. यावेळी अचानक वीजपुरवठा खंडित झाला. पाणी थांबल्याचे लक्षात येताच त्यांनी शेतालगत असलेल्या डीपी (डिस्ट्रिब्युशन पॉइंट)कडे पाहणी केली असता फ्युज उडाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. शेतातील पिकांना पाण्याची अत्यंत गरज असल्याने आणि रात्रीचा वेळ असल्यामुळे त्यांनी स्वतःच फ्युज बदलण्याचा निर्णय घेतला..दरम्यान, रात्रीच्या अंधारात वीज प्रवाह पुन्हा सुरू झाल्याचे त्यांच्या लक्षात न आल्याने डीपीवर फ्युज बसवित असताना त्यांना जोरदार विजेचा करंट बसला. करंटचा धक्का इतका तीव्र होता की तुळशीराम शिंदे जागीच कोसळले. बराच वेळ ते परत न आल्याने कुटुंबीयांना संशय येऊन ग्रामस्थांसह घटनास्थळी धाव घेतली. मात्र तोपर्यंत त्यांचा मृत्यू झाला होता..घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक प्रशासन व पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी ग्रामीण रुग्णालयात पाठविण्यात आला. या घटनेमुळे शिंदे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून गावात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..सध्या उन्हाळ्याचे दिवस सुरू असल्याने शेतकऱ्यांना रात्री पाणी देण्याची वेळ येत आहे. मात्र वारंवार वीजपुरवठा खंडित होणे, डीपीवरील असुरक्षित व्यवस्था आणि आवश्यक खबरदारीचा अभाव यामुळे अशा दुर्दैवी घटना घडत असल्याचे बोलले जात आहे. .Solapur politics: साेलापुरात तीन माजी आमदारांचे पुत्र आखाड्यात; आमदारांच्या पत्नींचाही समावेश, पहिल्यांदाच जिल्हा परिषदेच्या रिंगणात!.शेतकऱ्यांनी डीपी व वीज उपकरणांशी थेट संपर्क टाळावा, तसेच वीज वितरण कंपनीने सुरक्षा उपाययोजना अधिक प्रभावीपणे राबवाव्यात, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. या घटनेने एक कष्टकरी शेतकरी काळाच्या पडद्याआड गेला असून परिसरात शोकमग्न वातावरण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.