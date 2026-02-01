अकोला

दुर्दैवी घटना! शेतात पाणी देताना करंट लागून शेतकऱ्याचा मृत्यू; फ्यूज बदलताना घात, खामगाव (खापरखुटी) परिसरात हळहळ..

Khamgaon Khaparkhuti farmer Electrocuted while watering crops: शेतकऱ्याचा करंट लागून मृत्यू: वीजपुरवठा खंडित झाल्याने फ्युज बदलताना घात
Electrocution Tragedy in Farm Shocks Khamgaon (Khaparkhuti)

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सिंदखेड राजा : तालुक्यातील खामगाव (खापरखुटी) येथे शेतात पाणी देताना वीजेचा करंट लागून शेतकऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली. तुळशीराम विनायक शिंदे असे मृत शेतकऱ्याचे नाव असून, या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली आहे.

