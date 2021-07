शेतकऱ्यांनी मार्गदर्शक सूचनेनुसार फवारणी करावी

रिसोड ः शेतकऱ्यांनी तणनाशकांची फवारणी करत असताना पुरेशी काळजी घ्यावी, तणनाशका सोबत इतर कोणतेही कीटकनाशक एकत्र करून फवारणी करू नये, जमिनीत पुरेशी ओल असल्याशिवाय फवारणी करू नये, लेबल क्‍लेम नुसार व ठराविक मात्रे नुसार तणनाशकाची फवारणी करावी, मार्गदर्शक सूचनेनुसार तणनाशकाची फवारणी करावी व होणारे दुष्परिणाम टाळावेत, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे. (Farmers should spray as per the guidelines)

तणनाशके फवारल्यानंतर पिके खराब होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहे. जवळपास सर्वच शेतकरी तणनाशकाचा वापर करत आहेत. त्यामुळे फवारणीच्या कामाची एकच घाई होत आहे. तणनाशके खरेदी करण्यापूर्वी संबंधित पिकात लेबल क्‍लेम शिफारस पाहून लेबल क्‍लेम प्रमाणेच तणनाशके खरेदी करावे. डब्या वरील मार्गदर्शक तत्वे वाचून त्यानुसार वापर करावा. तणनाशकाची मात्रा जास्त झाल्यास पिके खराब होतात.

अनेक तणनाशके एकत्र करून तसेच तणनाशकासोबत कीटकनाशके एकत्र करून फवारणी करू नये. यामुळे पीक खराब होण्याबरोबरच विषबाधा होण्याची शक्यता असते. उगवन पश्चात फवारणी करता वापरलेला पंप दोन ते तीन वेळा स्वच्छ धुऊन घ्यावा. तणनाशकाचा अतिरेक व अविवेकी वापर टाळावा. जमिनीत पुरेशी ओल असेल तरच तणनाशकाची फवारणी करावी. फवारणी करत असताना सुरक्षा कीटचा वापर करावा.

पेरणीनंतर जवळपास पंधरा ते वीस दिवसापासून पाऊस थांबला आहे. तापमानातही किंचित वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तणनाशकाच्या फवारणी करिता काही दिवस थांबावे, असे आवाहन तालुका कृषी अधिकारी के.एम. घोलप, कृषी अधिकारी एन. एन. जोशी यांनी केले आहे.

संपादन - विवेक मेतकर

