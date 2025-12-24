अकोला

BMC Election : देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिकेवर 'वंचित'ची नजर; '200 उमेदवार उतरवणार रिंगणात'; प्रकाश आंबेडकरांची मोठी घोषणा

Vanchit Bahujan Aghadi’s Strategy for BMC Elections : मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी वंचित बहुजन आघाडी २०० प्रभागांत उमेदवार उभे करणार असून, मुंबईकरांच्या मूलभूत प्रश्नांसाठी लढणार असल्याचे प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले.
अकोला : आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी (Mumbai Municipal Corporation Elections) वंचित बहुजन आघाडीकडून (Vanchit Bahujan Aghadi) २०० प्रभागांमध्ये उमेदवार उभे केले जाणार आहेत, अशी माहिती ‘वंचित’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर (Adv. Prakash Ambedkar) यांनी दिली. अकोल्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

