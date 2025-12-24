BMC Election : देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिकेवर 'वंचित'ची नजर; '200 उमेदवार उतरवणार रिंगणात'; प्रकाश आंबेडकरांची मोठी घोषणा

अकोला : आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी (Mumbai Municipal Corporation Elections) वंचित बहुजन आघाडीकडून (Vanchit Bahujan Aghadi) २०० प्रभागांमध्ये उमेदवार उभे केले जाणार आहेत, अशी माहिती ‘वंचित’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर (Adv. Prakash Ambedkar) यांनी दिली. अकोल्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते..ॲड. आंबेडकर म्हणाले की, मुंबई महापालिका ही देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका असून, तिच्या कारभाराचा थेट परिणाम सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या जीवनावर होतो. मात्र, आजपर्यंत सत्ताधारी पक्षांनी या महापालिकेचा वापर केवळ राजकीय फायद्यासाठी केला असून, सामान्य नागरिकांचे प्रश्न दुर्लक्षित राहिले आहेत. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडी मुंबईतील प्रत्येक घटकाला न्याय देण्यासाठी निवडणूक रिंगणात उतरत आहे..Maharashtra Municipal Elections : नगरपालिका निवडणुकांत सांगलीच्या कन्यांचा दबदबा; दोन डॉक्टर लेकींना मिळाला नगराध्यक्षपदाचा मान!.राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत बोलताना आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले की, वंचित बहुजन आघाडी भाजप सोडून कुणासोबतही युती करायला तयार आहे. तसा प्रस्तावही आम्ही काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेला दिला आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. पण येत्या २९ तारखेला आम्ही अंतिम निर्णय घेऊ असेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.