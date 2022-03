देऊळगाव राजा (जि. बुलडाणा) : दारू सोडविण्यासाठी शेगाव तालुक्यातील गावाकडे निघालेल्या बोलेरो व ट्रक यांची समोरासमोर धडक (Road Accident) झाली. या भीषण अपघातात बोलोरोमधील पाच जण ठार (Five people Died) झाले तर सात जण गंभीर जखमी झाले. हा अपघात सोमवारी (ता. १४) पहाटे पाच वाजताच्या सुमारास जालना बायपास टी पॉइंटवर घडला. जखमींना जालना खाजगी रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. दोघांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे समजते. (Five people Died in Road Accident at buldhana)

प्राप्त माहितीनुसार, अपघातात श्रीमंत अर्जुन पाडमुख (वय ४५), अर्जुन जयवंत पाडमुख (वय ६०), कांताबाई अर्जुन पाडमुख (वय ५५) तिघे राहणार रोहनवाडी, चालक आकाश गरीबदास लिहिणार (वय २१) व कुलदीप अर्जुन गायकवाड (वय ३२) हे जागीच ठार झाले तर आम्रपाली विठ्ठल पाडमुख, अशोक लिहिणार, मीनाबाई श्रीमंत पाडमुख, तुकाराम बाबूराव खांडेभराड, मीराबाई परमेश्वर बाळराज, बाबूराव श्रीपत कापसे व परमेश्वर कचरूबा बाळराज हे गंभीर जखमी झाले.

जालना तालुक्यातील रोहनवाडी येथील लिहिणार व पाडमुख कुटुंब एकाची दारू सोडविण्यासाठी शेगाव तालुक्यातील धार्मिक स्थळी जात होते. देऊळगाव राजा शहराकडे येत असताना जालना बायपास ते चिखली मार्गाकडे वळत असताना त्यांची भरधाव बुलेरो क्रमांक एमएच २८ व्ही ४४२१ समोरून येणाऱ्या ट्रक क्रमांक एमएच १६ क्यू ५६८२ वर (Road Accident) आदळली. यातच नमूद व्यक्तींचा मृत्यू झाला.

अपघाताची माहिती मिळताच ग्रामीण रुग्णालयातील १०८ रुग्णवाहिकाचे डॉक्टर अक्षय गुट्टे, चालक संदीप बुधवत, अमोल कबाडे व हनुमान जायभाय आदींनी घटनास्थळ गाठून मृत व गंभीर जखमींना बोलेरोमधून बाहेर काढले. यानंतर रुग्णवाहिकेतून प्रथम गंभीर जखमींना ग्रामीण रुग्णालयात हलविले. तिथे प्रथमोपचार करून पुढील उपचारासाठी जालना येथे हलविण्यात आले. अपघाताची माहिती मिळताच नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत मदत केली. पोलिसांनी (Police) मृत चालक आकाश गरीबदास लिहिणार याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविला आहे.