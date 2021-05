रेमडेसिव्हीरचा साठा अल्पच; रुग्णांचे हाल

अकोला ः जिल्ह्यातील २८ रुग्णालयांना ४९७ इंजेक्शन्सचे वाटप करण्यात आले आहे. वाटप करण्यात आलेल्या रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनस शासनाने निश्चित केलेल्या दराने वितरण करण्याचे आदेश संबंधित रुग्णालयांना जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण जितेंद्र पापळकर यांनी दिले आहेत. Stocks of remedesivir are scarce; The condition of the patient

रुग्णालयांना रेमडेसिव्हीर प्राप्त झाल्यानंतर रुग्णालयाच्या लेटर हेडवर सही शिक्यानिशी प्राधिकारपत्र व प्राधिकृत व्यक्तीनेच फोटो व ओळखपत्र घाऊक विक्रेत्याकडे सादर करुन औषधाचे वितरण मुदतीत व शासकीय दरात करावे. याबाबत कोणतेही सबब, दिरंगाई, टाळाटाळा व कसूर होणार नाही यांची दक्षता रुग्णालय प्रशासन व घाऊक विक्रेतांनी घ्यावी.

कोरोना काळात फ्रंटलाईनवर काम करणारे (आरोग्यसेवा, महानगरपालिका, नगरपालिका, पोलीस, महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, अन्न व औषध प्रशासन व परिवहनसह विविध आस्थापना इ.) अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना रेमडेसिव्हीरचा १० टक्के कोटा राखीव ठेवण्याचे निर्देश अन्न व औषध विभागाने दिले आहे. दरम्यान मागणीच्या तुलनेत जिल्ह्यात रेमडेसिव्हीरचा साठा कमी असल्याने रुग्णांचे मात्र हाल होत असल्याचे वास्तव आहे.

संपादन - विवेक मेतकर

