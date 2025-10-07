Banjara Protest: पांढरे वादळ रस्त्यावर; एसटी आरक्षणासाठी एल्गार, बंजारा आरक्षण कृती समिती आक्रमक, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मौर्चा

अकोला : बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीचे (एसटी) आरक्षण द्या, या मागणीसाठी सकल बंजारा समाजाच्या वतीने साेमवारी (ता. ६) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चात मोठ्या संख्येने बंजारा बांधव सहभागी झाले. बंजारा समाजातील महिला, पुरुषांचा पारंपारिक वेशभूषेत मोर्चात सहभागी झाले. मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचल्यानंतर विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले..बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळावे यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सोमवारी (ता. ६) दुपारी जिल्ह्यातील असंख्य बंजारा बांधवांचा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडका. मोर्चामध्ये जिल्ह्यातील हजारो बंजारा समाज बांधव सहभागी झाले. मोर्चाची सुरुवात सकाळी ११ वाजता माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांचा पुतळा अग्रसेन चौक, जिल्हा क्रीडा संकुल येथून झाली..मोर्चा बसस्थानक, गांधी रोड, महापालिका मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. याठिकाणी मोर्चाचे रुपांतर भव्य सभेत झाले. सभेच्या सुरुवातीला संविधान प्रास्ताविकाचे वाचन करण्यात आले. बंजारा आरक्षण कृती समितीच्या सदस्यांनी मोर्चातील उपस्थितांना मार्गदर्शन करून बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समाविष्ट करून आरक्षण देण्यात यावे यासाठीचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्या नावे पाठवले. शेवटी राष्ट्रगीताने मोर्चाचा समारोप करण्यात आला. मोर्चात प्रामुख्याने इंजि. अमर राठोड, डॉ. प्रकाश सिंग राठोड, प्रा. एन.एम. चव्हाण, यशपाल जाधव, प्रा. डी.एस. राठोड, कुणाल जाधव, प्रा. विजय चव्हाण, प्रा. भीमसेन राठोड, प्रा. सतीश जाधव, प्रा. महेश राठोड, लता राठोड, अश्विनी जाधव, कुलदीप चव्हाण, आशीष राठोड, किशोर राठोड व इतर सहभागी जाले..हैदराबाद गॅझेट व सीपी-बेरार प्रांतातील शिफारशी लागू कराबंजारा समाजाचा इतिहास, लोकपरंपरा व संस्कृती या सर्व गोष्टी त्यांचा आदिवासीपणा स्पष्ट करतात. या समाजाचे जीवन जंगल, डोंगर, पठार, ग्रामीण व अर्ध-शहरी भागाशी निगडित आहे. त्यामुळे हैदराबाद गॅझेट व सीपी-बेरार प्रांतातील शिफारशी महाराष्ट्रात लागू कराव्यात आणि राज्य शासनाने तातडीने केंद्र सरकारकडे सकारात्मक शिफारस करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली..Banjara Community:'अहिल्यानगरमध्ये बंजारा समाजाचा महामोर्चा'; हैदराबादसह सी. पी. वेरार गॅझेटियर लागू करा, आयोगांची एकमताने शिफारस.विविध आयोगांची शिफारशीचा दावाविविध आयोगांनी बंजारा समाजाला आदिवासी समाज म्हणून मान्यता दिली आहे. बापट आयोगाने एनटी-ए आरक्षण एसटीमध्ये समाविष्ट करण्याची शिफारस केली. इथाते आयोगाने स्पष्टपणे एसटी यादीत समावेश करण्याचा सल्ला दिला, तर भाटिया आयोगाने समाजावर नोमॅडिक क्रिमिनालिटी लादले गेले असल्याचे नमूद करत त्यांना एसटीमध्ये समाविष्ट करण्याची शिफारस केली. लोकूर, मंडल, सच्चर, बांठिया आयोग, न्या. व्यंकटचलय्या आयोग आणि राष्ट्रीय डीएनटी आयोग व राष्ट्रीय एसटी आयोगांनेही वारंवार एसटी प्रवर्गात समावेश करण्याची शिफारस केली, असा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.