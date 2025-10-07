अकोला

Banjara Protest: पांढरे वादळ रस्त्यावर; एसटी आरक्षणासाठी एल्गार, बंजारा आरक्षण कृती समिती आक्रमक, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मौर्चा

Akola News: अकोलात बंजारा समाजाच्या वतीने अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणासाठी भव्य मोर्चा काढण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निवेदन सादर करून सरकारकडे ठोस मागणी ठेवण्यात आली.
Banjara Protest

Banjara Protest

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोला : बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीचे (एसटी) आरक्षण द्या, या मागणीसाठी सकल बंजारा समाजाच्या वतीने साेमवारी (ता. ६) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चात मोठ्‍या संख्येने बंजारा बांधव सहभागी झाले. बंजारा समाजातील महिला, पुरुषांचा पारंपारिक वेशभूषेत मोर्चात सहभागी झाले. मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचल्यानंतर विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.

Loading content, please wait...
Akola
Tribal
ST
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com