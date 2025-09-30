रिसोड : राज्यामध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदेशीर आरक्षण दिले असून, सद्यस्थितीत धनगर, बंजारा, वंजारी अशा अनेक जाती समुदायातील लोक हे आदिवासींसाठी असलेल्या आरक्षणात समाविष्ट करून घेण्यासाठी शासनाकडे दबाव टाकत आहेत. याला तीव्र विरोध करत आदिवासी क्रांतिकारी संघटनेच्या वतीने ता.२९ सप्टेंबर रोजी तहसीलदार यांचे मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले..राज्यामध्ये धनगर, बंजारा, वंजारी अशा अनेक जाती आदिवासींच्या हक्काचे असलेल्या अनुसूचित जमाती या आरक्षण प्रवर्गाची मागणी करत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने बंजारा समाजाने मराठा समाजाप्रमाणे हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेत बंजारा समाजाचा सरसगट अनुसूचित जमातीत समावेश करावा, अशी मागणी शासनाकडे करत आहेत. .सन १९५० च्या हैदराबाद गॅझेटमधे बंजारा समाजाचा कुठेही अनुसूचित जमातीत असल्याचा उल्लेख नाही. तसेच सन १९५३ च्या हैदराबाद गॅझेटनुसार बंजारा समाजाचा इतर मागासवर्ग या प्रवर्गात समावेश असल्याने हा समाज आमच्या जातीमध्ये घुसखोरी करण्याच्या प्रयत्न करत असल्याचा आरोप जमलेल्या मोर्चेकऱ्यांनी केला आहे. यांची ही मागणी असंवैधानिक असून, शासनाने आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का लावू नये यासाठी हजारोंच्या संख्येने आदिवासी बांधव मोर्चामधे समाविष्ट झाले होते..भारतीय राज्यघटनेने आदिवासींना अनुसूचित जमाती या प्रवर्गामध्ये आदिवासींचा सामाजिक, शैक्षणिक, नोकऱ्या आणि राजकीय प्रतिनिधित्व या सारख्या क्षेत्रांमध्ये मागासलेल्या समाजाला विशेष संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी डॉ. बाबासाहेबांनी आदिवासींना आरक्षण दिले. आता आदिवासींच्या न्याय हक्कावर अतिक्रमण करण्यासाठी बंजारा, समाज हा प्रामुख्याने बंजारा समाजाचा आदिवासी प्रवर्गामध्ये समावेश करण्यासाठी शासनाकडे असंवैधानिक मागणी करत आहेत. .Yeola News : 'आरक्षण कुणाच्या बापाचं नाही': येवल्यात आदिवासी समाजाचा एल्गार; बंजारा-धनगर आरक्षणाला कडाडून विरोध!.हे षडयंत्र हाणून पाडण्यासाठी संपूर्ण राज्यभर आदिवासी एकवटला असून राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात येत आहेत. त्याच अनुषंगाने आज रिसोड तहसीलदार यांच्या मार्फत शासनास निवेदन देण्यात आले आहे. आमच्या मागण्यांचा यथोचित विचार न केल्यास यापुढे तीव्र आंदोलन करण्यात येणार आहे.-संतोष टारफे, माजी आमदार, आदिवासी नेते, कळमनुरी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.