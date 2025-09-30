अकोला

Tribal Rights Protest : आरक्षण बचावासाठी आदिवासी समाजाचा भव्‍य महामोर्चा; हजारो आदिवासी बांधवांची उपस्थिती

Tribal Community Rights : धनगर, बंजारा व वंजारी समाजांचा आदिवासी आरक्षणात समावेश करण्याचा प्रस्ताव आदिवासींनी विरोध केला. हजारोंच्या संख्येने आदिवासी बांधव तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्री फडणवीस यांना निवेदन दिले.
Tribal Rights

Tribal Community Protest and Demands

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

रिसोड : राज्यामध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदेशीर आरक्षण दिले असून, सद्यस्थितीत धनगर, बंजारा, वंजारी अशा अनेक जाती समुदायातील लोक हे आदिवासींसाठी असलेल्या आरक्षणात समाविष्ट करून घेण्यासाठी शासनाकडे दबाव टाकत आहेत. याला तीव्र विरोध करत आदिवासी क्रांतिकारी संघटनेच्या वतीने ता.२९ सप्टेंबर रोजी तहसीलदार यांचे मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले.

Loading content, please wait...
Akola
Tribal
ST
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com