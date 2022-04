2022 मध्ये बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात मल्टीबॅगर शेअर्स दिसून येत आहे. दिग्गज गुंतवणुकदारांच्या पोर्टफोलिओमध्ये अनेदका मल्टीबॅगर शेअर्सची लिस्ट दिसून येते. त्यातीलच एक आशिष कचोलिया आहेत, जे भारतीय शेअर बाजारातील दिग्गज गुंतवणूकदारांमध्ये गणले जातात, त्यांच्या पोर्टफोलिओमधील या मल्टीबॅगर शेअरने त्यांना मजबूत पैसे कमावून दिले आहेत. यशो इंडस्ट्रीज (Yasho Industries) असे या शेअरचे नाव आहे आणि गेल्या एका वर्षात या शेअरने 400 टक्के मजबूत परतावा दिला आहे. (know about best multibagger Stocks in share market)

महिनाभरापासून विक्रीचा दबाव

यशो इंडस्ट्रीज (Yasho Industries) हा मल्टीबॅगर स्टॉकवर गेल्या एक महिन्यापासून विक्रीचा दबाव आहे. या काळात यशो इंडस्ट्रीजचे शेअर्स 6 टक्क्यांनी 1,906 रुपयांवरून 1,793 रुपयांवर पोहोचले आहेत. मागच्या 6 महिन्यांचे बोलायचे तर, हा शेअर 1,175 रुपयांवरून 1,793 रुपयांवर पोहोचला.

2022 मध्ये 50 टक्के परतावा

येशो इंडस्ट्रीजच्या शेअरने 2022 मध्ये 50 टक्के परतावा दिला आहे. गेल्या सहा महिन्यांत, 1,340 रुपयांवरून 1,793 रुपयांपर्यंत पोहोचत 35 टक्के परतावा दिला आहे. त्याचप्रमाणे, गेल्या एका वर्षात, हा स्टॉक 365 रुपयांवरून 1,793 रुपयांपर्यंत वाढला आहे आणि 400 टक्के मजबूत परतावा दिला आहे.

आशिष कचोलिया यांच्याकडे यशो इंडस्ट्रीजमध्ये 2,91,231 शेअर्स आहेत, जे कंपनीच्या एकूण पेड-अप कॅपिटलच्या 2.55 टक्के आहे. त्यांच्याकडे ऑक्टोबर-डिसेंबर 2021 या तिमाहीत 2,69,431 शेअर्स अर्थात 2.36 टक्के स्टेक होते. अशा प्रकारे आशिष कचोलियाने FY22 च्या चौथ्या तिमाहीत कंपनीतील 21,800 शेअर्स विकत घेतलेत अर्थात 0.19 टक्के हिस्सा वाढवला आहे.

