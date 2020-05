मोठ्या पॅकेजमध्ये 'मोठा भोपळा'; ममता बॅनर्जींसह पी. चिदंबरम यांचीही प्रतिक्रिया

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटजन्य परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी मोठ्या पॅकेजची घोषणा केली. त्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जवळपास 6 लाख कोटी रुपयांतून कोण-कोणत्या क्षेत्राला दिलासा मिळणार याची घोषणा केली. अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणनेनंतर विरोधकांच्या प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पॅकेजला चक्क झिरो असे संबोधले आहे. या पॅकेजमधून काहीच साध्य झालेले नाही, अशीच काहीशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.

एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, केंद्र सरकार जनतेची दिशाभूल करत आहे. सरकारने जारी केलेल्या पॅकेजमध्ये असंघटीत, सार्वजनिक आणि रोजगार क्षेत्रासाठी कोणतीही तरतूद दिसत नाही. केंद्र सरकारचे मोठे पॅकेज हे शून्यासमान आहे. यात राज्यांसाठी कोणतीच तरतूद केलेली नाही, असा उल्लेखही त्यांनी केलाय.

People expected to get relief ...but it’s a big zero. There is nothing for the States: West Bengal CM Mamata Banerjee on the #EconomicPackage pic.twitter.com/mDVFTJnl15

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी देखील मोठ्या पॅकेजमधील पहिल्या घोषेनेनंतर नाराजी व्यक्त केली आहे. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रांच्या व्यतिरिक्त पहिल्या टप्प्यातील घोषणेतील तरतूदी या शुल्लक अशाच आहेत. अर्थमंत्र्यांनी पॅकेजसंदर्भातील घोषणा करताना गरिब, स्थलांतरित मजूर, प्रत्येक दिवशी कष्ट करणाऱ्यांकडे दुलक्ष झाले आहे, अशा शब्दांत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

There is also nothing by way of cash transfer to the bottom half of the population - 13 crore families who have been pushed into destitution: Former Finance Minister and Congress leader P Chidambaram #EconomicPackage https://t.co/IX7PHJKKuT

