Stock to Buy : नाल्को शेअर्समध्ये येणार जोरदार तेजी, तुमच्याकडे आहे का हा स्टॉक?

Stock to Buy: सरकारी खाण कंपनी नॅशनल अ‍ॅल्युमिनियम कंपनी लिमिटेडवर (Nalco) ब्रोकरेज हाऊससह तज्ज्ञांचा विश्वास वाढत चालला आहे. जागतिक ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गनने नाल्कोबाबत चांगला अहवाल दिला आहे. जेपी मॉर्गनने कंपनीच्या चांगल्या कमाईच्या दृष्टिकोनावर नाल्कोचे रेटिंग 'न्यूट्रल' वरून 'ओव्हरवेट' केले आहे. यासह, प्रति शेअर टारगेटमध्येही लक्षणीय वाढ केली आहे. दिग्गज गुंतवणूकदार राकेश झुनझुनवाला यांचा नाल्कोमध्ये 1.4 टक्के हिस्सा आहे. गेल्या वर्षभरात गुंतवणूकदारांनी या शेअरमधून जोरदार कमाई केली आहे. या काळात गुंतवणूकदारांचे पैसे दुपटीने वाढले. (Nalco shares will rise sharply, do you have this stock?)

नाल्कोचे (Nalco) शेअर्स 35% वाढू शकतात-

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गनने नॅशनल अ‍ॅल्युमिनियमबाबत नाल्कोबाबत (Nalco) चांगला अहवाल दिला आहे. स्टॉकवर 'ओव्हरवेट' रेटिंगसह टारगेट 158 रुपये करण्यात आले आहे. नाल्कोच्या कमाईत आगामी काळात चांगली वाढ होण्याची शक्यता आहे. भविष्यात कंपनी अधिक डिव्हिडेंट देईल, असा विश्वास आहे. 30 मार्चला नाल्कोच्या शेअरची किंमत 117 रुपये होती. अशाप्रकारे, गुंतवणूकदारांना सध्याच्या किंमतीपेक्षा सुमारे 35 टक्के परतावा मिळू शकतो.

राकेश झुनझुनवालांची 1.4% भागीदारी-

शेअर बाजारातील 'बिग बुल' राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) यांची नाल्को (NALCO) या सरकारी खाण कंपनीत 1.4 टक्के (25,000,000 इक्विटी शेअर्स) हिस्सेदारी आहे. ट्रेंडलाइननुसार, राकेश झुनझुनवाला यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये सध्या 37 स्टॉक्स आहेत, ज्यांची एकूण संपत्ती 33,583.7 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये टेक, फायनान्स, रिटेल आणि फार्मा स्टॉकचा समावेश आहे.

