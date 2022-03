स्मार्टफोन नसला तरी करता येणार पेमेंट; RBIनं लॉन्च केली नवी UPI सेवा

नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं (RBI) मंगळवारी ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन नाही अशा युझर्ससाठी खास युपीआय सेवा (UPI Service) लॉन्च केली आहे. UPI 123PAY असं या नव्या सेवेचं नाव आहे. यामुळं ग्रामीण भागातही डिजिटल पेमेंट नेटवर्क वाढवण्यास मोठी मदत होणार आहे. (Payment can be made even without smartphone RBI launches new UPI service)

या नव्या सेवेद्वारे असे युझर्सनाही पेमेंट करता येणार आहे, ज्यांच्याकडे जुन्या पद्धतीचा फीचर फोन आहे स्मार्ट फोन नाही. गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी ही नवी सेवा मंगळवारी लॉन्च केली. आकडेवारीनुसार, भारतात सुमारे ४० कोटी असे लोक आहेत जे अद्यापही फीचर फोनचा वापर करतात. दरम्यान, युपीआय पेमेंट करताना काही अडचण येऊ नये यासाठी चोवीस तास हेल्पलाईन सेवा देखील सुरु करण्यात आली आहे.

गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले, समाजातील वंचित घटकांना विशेषतः ग्रामीण भागातील लोकही युपीआय सेवांचा वापर करु शकणार आहेत.

फीचर फोन म्हणजे काय?

फीचर फोन त्याला म्हणतात ज्यामध्ये केवळ कॉलिंग आणि मेसेजिंगची सुविधा असते. देशातील बहुसंख्य लोक हेच फोन वापरतात. विशेषतः ग्रामीण भागात या फोन्सचा मोठा वापर होतो. पण या फोनमध्ये विविध अॅप डाऊनलोड करण्याची सुविधा नसल्यानं अनेक नव्या सेवा अशा युजर्सना वापरता येत नाहीत. पण आता रिझर्व्ह बँकेनं UPI123PAY च्या मदतीनं फीचर फोनमध्ये स्मार्टफोनप्रमाणं डिजिटल पेमेंटची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. युजर्सना याद्वारे कमीत कमी पेमेंटही करता येणार आहे.