रतन टाटा उतरले मैदानात; मिस्त्रींविरोधात ठोठावलं सर्वोच्च न्यायालयाचं दार!

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय लवादाच्या (एनसीएलएटी) निर्णयाविरोधात टाटा समूहाचे मानद अध्यक्ष रतन टाटा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदी सायरस मिस्त्री यांची पुनर्नियुक्ती करण्याच्या 'एनसीएलएटी'च्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका रतन टाटा यांनी दाखल केली आहे.

गेल्या वर्षी 18 डिसेंबरला 'एनसीएलएटी'ने मिस्त्री यांची टाटा सन्स आणि टीसीएस, टाटा इंडस्ट्रीज आणि टाटा टेलिसर्व्हिसेसच्या अध्यक्षपदी फेरनियुक्ती करण्याचा आदेश दिला होता. मिस्त्री यांची चार आठवड्यांत पुनर्नियुक्ती करावी, असे आदेश टाटा सन्सला दिले होते. आता रतन टाटा यांनी वैयक्तिकपणे आणि टाटा समूहाने या निर्णयावर हरकत घेत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

#TataSons’ Chairman Emeritus #RatanTata in his petition to #SC has said that #CyrusMistry was seen concentrating authority in his own hands, adding that the spat with #Japanese telecom partner #DoCoMo brought ill-repute and reputational losses to Tata Sons.

Photo: IANS pic.twitter.com/rPIJcvyGfK

— IANS Tweets (@ians_india) January 3, 2020