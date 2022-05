By

शेअर बाजार सलग चौथ्या सत्रात लाल चिन्हात अर्थात घसरणीसह बंद झाला. इंट्राडेमध्ये निफ्टी 16000 च्या खाली घसरला. शेवटच्या तासात काही प्रमाणात रिकव्हरी पाहायला मिळाली. या रिकव्हरीमध्ये बँक, ऑईल अँड गॅस आणि रियल्टी सेक्टरने चांगले परफॉर्म केले. दिवसाअंती सेन्सेक्स 276.46 अंक अर्थात 0.51 टक्क्यांच्या घसरणीसह 54,088.39 वर बंद झाला. तर वहीं निफ्टी 43.95 अंकांनी 0.27 टक्क्यांच्या घसरणीसह 16,196.10 वर बंद झाला. (Share market pre analysis best stock to buy today 12 may 2022)

काहीशा घसरणीसह बाजार बंद झाला असला तरी शेवटच्या तासात जी रिकव्हरी झाली ते चांगले संकेत असल्याचे LKP Securities च्या रुपक डे यांचे म्हणणे आहे. खाली 16,000 वर सपोर्ट दिसला आणि त्यामुळेच 175 अंकांनी सुधारत शेअर बाजार बंद झाला. डेली चार्टवर एक लार्ज लोअर विक पॅटर्न तयार झाला आहे. जे खालच्या स्तरावर खरेदीचे संकेत देत आहे. त्यामुळे आता वरच्या बाजुला निफ्टीच्या 16400 च्या जवळ जाण्याची शक्यता वाढली आहे. तर खालच्या बाजूला 6,100/15,950 पर सपोर्ट दिसत असल्याचे ते म्हणाले.

आज कशी असेल बाजाराची स्थिती ?

बाजारात बुधवारी अस्थिरता पाहायला मिळाली, पण त्याआधी बाजारात बरीचशी हालचाल पाहायला मिळाल्याचे Kotak Securities के श्रीकांत चौहान यांचे म्हणणे आहे. गुंतवणुकदारांनी बुधवारी आयटी (IT),टेलिकॉम (telecom) आणि ऑटो (automobile) स्टॉक्समधील त्यांची पोझिशन हलकी केली. कोणताही सकारात्मक संकेत दिसत नसल्याने अनेक गुंतवणुकदारांनी आपले पैसे सोने (Gold) यांसारख्या सुरक्षित ठिकाणी टाकत असल्याचे दिसून आले. बाजारात अद्यापही मंदीचा मूड आहे. पण दुसरीकडे बाजारा ओव्हरसोल्ड झाला आहे, म्हणजेच येत्या काळात पुलबॅल रॅली शक्यता नाकारता येत नसल्याचेही ते म्हणाले.

ट्रेडर्सना 16000 पर सपोर्ट दिसत आहे. निफ्टी यावर राहण्यात यशस्वी झाल्यास यात 16300 आणि 16,400 ची लेव्हल दिसू शकते. पण जर निफ्टी 16,000 च्या खाली गेल्यास हीच लेव्हल 15,940-15,900 दिशेने जाऊ शकते.

आजचे टॉप 10 परफॉर्म करु शकणारे शेअर्स कोणते ?

ओएनजीसी (ONGC)

ऍक्सिस बँक (AXISBANK)

इंडसइंड बँक (INDUSINDBANK)

सिप्ला (CIPLA)

एचडीएफसी (HDFC)

झी एन्टरटेन्मेंट लिमिटेड (ZEEL)

लॉरस लॅब (LAURUSLAB)

टाटा पॉवर (TATAPOWER)

पेज इंडिया (PAGEIND)

गोदरेज प्रॉपर्टीज (GODREJPROP)

नोंद : क्रिप्टो मार्केट, शेअर मार्केट किंवा म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. यामध्ये फायद्याप्रमाणे नुकसान होण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे क्रिप्टो, शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडातील कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आपल्या वित्तीय सल्लागारासोबत चर्चा करूनच गुंतवणूक करा.