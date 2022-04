'या' डिफेन्स स्टॉकचा एका महिन्यात 55% परतावा, आणखी तेजी येण्याची शक्यता...| Share Market

Best Stock to Buy in Share Market: भारत डायनॅमिक्सचा (Bharat Dynamics-BDL) शेअर शुक्रवारी इंट्राडे ट्रेड दरम्यान बीएसईवर 19 टक्क्यांनी वाढून 738.70 वर पोहोचला. हा त्याचा नवा ऑल टाइम हाय (All Time High) आहे. गेल्या दोन दिवसांत या शेअरमध्ये 29 टक्के वाढ झाली आहे. या शेअरने आपल्या गुंतवणूकदारांना एका महिन्यात 55 टक्के आणि वर्षभरात सुमारे 110 टक्के परतावा दिला आहे. एनएसई आणि बीएसईवर शेअरचे ट्रेडिंग व्हॉल्यूम जवळपास 5 पटीने वाढले. शुक्रवार दुपारपर्यंत कंपनीचे 78.5 लाख शेअर्सचे व्यवहार झाले होते.

आधुनिक शस्त्रे तयार करणारी कंपनी-

भारत डायनॅमिक्सचा (Bharat Dynamics-BDL) ही संरक्षण मंत्रालयाच्या देखरेखीखालील सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी आहे. ही कंपनी सरफेस टू एयर मिसाइल, अँटी टँक गायडेड मिसाइल, टॉर्पेडो आणि अलायड डिफेन्स इक्विपमेंट्स तयार करते.

यूएईच्या तवाजुन इकोनॉमिक काउंसिल या कंपनीसोबत (Tawazun Economic Council) झालेल्या करारानंतर भारत डायनॅमिक्सच्या बाजारभावात एप्रिलमध्ये 35 टक्क्यांनी वाढ झाली. TEC हे युएईच्या लष्करी दलांसाठी संरक्षण खरेदी प्राधिकरण आहे. युएईच्या सशस्त्र दलांसाठी खरेदी, तंत्रज्ञान, करार व्यवस्थापित करते.

फेब्रुवारीमध्ये भारतीय लष्कराकडून मोठी डील-

2 फेब्रुवारी 2022 रोजी कंपनीने भारतीय सैन्यासोबत 3,131.82 कोटी रुपयांचा करार केल्याचे भारत डायनामिक्सने एका निवेदनात म्हटले आहे. या अंतर्गत कंपनी तीन वर्षांत कोंकर्स-एम अँटी-टँक मार्गदर्शित क्षेपणास्त्रे (Konkurs - M AntiTank Guided Missiles) भारतीय लष्कराला तयार करून पुरवेल. या करारामुळे कंपनीचे ऑर्डर बुक 11,400 कोटी रुपये झाले आहे.

