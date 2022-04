'हे' 2 स्टॉक्स तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये आहेत का? वाचा तज्ञांचे मत | Hindustan Aeronautics and DLF stocks

Best Stock to Buy: तुम्हीही शेअर बाजारामध्ये गुंतवणुकीसाठी चांगले शेअर्स शोधत असाल तर आम्ही तुमच्यासाठी तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने 2 शेअर्स घेऊन आलो आहोत. IIFL सिक्युरिटीजचे संचालक संजीव भसीन यांनी या 2 शेअर्सची निवड केली आहे. सध्या शेअर बाजारात अनिश्चितता आहे, याचवेळेस तुम्ही शेअर बाजारात चांगल्या शेअर्समध्ये पैसे गुंतवल्यास येत्या काळात तुम्हाला चांगले रिटर्न्स मिळू शकतात. अशातच मार्केट एक्सपर्ट संजीव भसीन यांनी हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स (Hindustan Aeronautics) आणि डीएलएफ (DLF) या दोन स्टॉकची त्यांनी निवड केली आहे. हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडमध्ये पैसे गुंतवण्याचा सल्ला त्यांनी दिला आहे. तर दिल्ली, गुरुग्रामसह सगळीकडेच डीएलएफ चांगले परफॉर्म करत असल्याचेही ते म्हणाले. (Stock market expert selected two stocks, Hindustan Aeronautics and DLF.)

हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स (Hindustan Aeronautics)-

सीएमपी (Price) - 1636 रुपये

टारगेट (Target) - 1720 रुपये

स्टॉप लॉस (Stop Loss) - 1595 रुपये



डीएलएफ (DLF)-

सीएमपी (Price) - 376.20 रुपये

टारगेट (Target) -390 रुपये

स्टॉप लॉस (Stop Loss)367 रुपये

बाजारातील निकालात चांगला परफॉर्मंस दिसून आला आहे. पुढील आठवड्यात टेक परफॉर्मन्स खूप चांगला असणार असल्याचा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला आहे. मायक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, मेटा किंवा पर्सिस्टंटचे चांगले परिणाम आहेत. तर मिडकॅप आयटी आउटपरफॉर्म करणार आहे. मे महिन्याच्या सुरुवातीचा आठवडा काहीतरी मोठे घेऊन येणार असल्याचा विश्वास संजीव भसीन यांनी व्यक्त केला.



नोंद : क्रिप्टो मार्केट, शेअर मार्केट किंवा म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. यामध्ये फायद्याप्रमाणे नुकसान होण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे क्रिप्टो, शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडातील कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आपल्या वित्तीय सल्लागारासोबत चर्चा करूनच गुंतवणूक करा.